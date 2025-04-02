韓國瑜幫周萬來請假閃委員會　綠營批：立法院長帶頭藐視國會

▲立法院司法法制委員會，韓國瑜代周萬來請假，民進黨放置協尋海報。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院司法及法制委員會今（2日）突變更議程，邀立法院祕書長周萬來、議事處長高百祥針對「立院遷建」專題報告。未料，開會前，立法院長韓國瑜發函，直指「本次司法及法制委員會邀請本院幕僚長及相關單位主管乙節,未便出席尚祈諒解」對此，民進黨團幹事長吳思瑤批評，韓國瑜帶頭藐視國會，以一紙公文，作為周萬來迴避監督的「免死金牌」，讓今天司法委員會開不了會。如果周萬來主張「委員會只限進行院會交付的議案」，那麼未來所有的重要專題報告、重大時事議題，包含：剴剴案、0403花蓮地震災後重建，都不能排案了？

司委會收到一張韓國瑜署名的聲明，聲明提到，「由於擴遷建案已列為黨團協商議題，本席為協商會議主席，擴遷建案議題自宜於協商會議中處理，因此本次司法及法制委員會邀請本院幕僚長及相關單位主管乙節，未便出席尚祈諒解」。

對此，吳思瑤批評，這是什麼立法院，該開的會不開，不該開的會硬開，周萬來的議事規則果然會轉彎，韓國瑜這份院長級的請假單，胡亂引用立院內規。《立法院各委員會組織法》第二條的規定，不是這樣無限衍伸的。如果周萬來主張「委員會只限進行院會交付的議案」，那麼未來所有的重要專題報告、重大時事議題，都不能排案了？

吳思瑤指出，按照周萬來主張，召集委員排案的權利被沒收了一大半，立委問政的範圍被縮水了一大半，如果這樣：剴剴案不能排案、0403花蓮地震災後重建不能排案、川普關稅措施應變作為不能排案、中國軍演因應措施不能排案。

吳思瑤批評，韓國瑜為首的國會，一再雙標，藍白要的案子，再怎麼違憲違規，只要藍白喜歡，一路綠燈。舉手表決《國會擴權法案》、一分鐘關門開會通過《選罷法》、三分鐘審完《財劃法》、把法案當作人質肉票壓在國會不送出，這些前所未有的惡例，都是這樣來的，包括最新的「公投救罷免」，非法會議違法表決，這些無法無天陷入無限循環。以前的法院是國民黨開的，現在的立院是國民黨開的。