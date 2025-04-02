罷免第4支宣傳片曝光　藍營後代親吐心聲「給那些變紅的國民黨人」

記者郭運興／台北報導

全台大罷免烽火連天，日前上百位台灣影視工作者響應大罷免行動，發起「Taiwan Action影片計畫」，透過影片喊話以罷免不適任藍白民代為目標，引起極大討論。今（2日）再度推出第4支罷免宣傳片，藍營後代、作家丘美珍親自為影片獻聲，以詩作《他們愛的不是你》道出心路歷程。片尾更強調「不久之後，立法院的大門在你身後轟然關閉，你終於發現，你的同志愛的只是權力，而不是人民，『給那些變紅的國民黨人』」。

「Taiwan Action影片計畫」今日推出第4部罷免宣傳影片，以「他們愛的不是你」為題，透過藍營後代丘美珍訴說心路歷程，片中她提到「身為藍營後代，直到2012年，我在總統大選投的還是馬英九，但是，2014年的服貿協定，讓我發現，國民黨開始親共了，時代變了，國民黨也變了」。

▼Taiwan Action影片計畫推出第4支罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）





接著，她念著獻給父親的一首詩《他們愛的不是你》，「昨天是爸爸的忌日，終其一生都是國民黨員，但是終其一生他都反共，他前半身飽經戰亂、家破人亡都是因為共產黨，離鄉背井是為了活下去，他愛的是『沒有共產黨的世界』，不是傅崐萁」。

她回憶著這幾年，「來自1990的野百合中年、2014的太陽花青年、2024的青鳥少女，結伴走到我的眼前，對我說，走上街頭是為了捍衛下一代幸福的權利，他們愛的是民主自由」。

宣傳片尾她強調，「不久之後，立法院的大門在你身後轟然關閉，將你隔離，你終於發現，你的同志愛的只是權力，而不是人民，『給那些變紅的國民黨人』」。

Taiwan Action公民罷免影片計畫說明，四月二日早上九點推出「公民四號」影片，由計劃發起人楊力州導演執導該系列首支紀錄短片《他們愛的不是你》。本片取材自作家丘美珍的同名詩作，並由她親自獻聲，道出她身為藍營後代，發現國民黨從反共轉為親共的心路歷程。她以這首詩獻給終其一生反共的父親，導演楊力州也希望以本片獻給每一個以台灣為家的人。

Taiwan Action公民罷免影片計畫表示，近期因二階連署逐漸接近倒數階段，許多民眾對於連署進度開始出現焦慮不安的集體情緒，然而更多跨越族群的聲音也紛紛挺身而出，不僅台灣文學作家串聯支持大罷免已獲得破千位連署，更有傳統被視為藍營大本營的退役將領和飛行員挺身反共支持罷免。

楊力州表示，他拍攝《他們愛的不是你》這部紀錄短片，正是希望藉此跨越同溫層。而丘美珍分別來自外省、本省的「芋頭番薯」家庭背景，是許多台灣家庭的縮影。她雖受原生家庭深刻影響，但仍慢慢地自主醒覺的過程，更有機會與許多游離的中間選民產生共鳴。

最後，楊力州表示「其實1949來到台灣的這一批老人家多已凋零，事實上最具有社會影響力的反而是中間這一代的『芋頭番薯』，但我覺得他們在這次大罷免中一定會焦慮，因為他們知道真理和公義是什麼，可是來自於身體有一半血緣的那個掙扎，讓他們跨不出那一步走出來連署，儘管他們知道連署才是公義的行動表現。我想要以這部影片讓這些這群人知道，其實我們都是同一個國家的，我們彼此之間沒有敵意，我們其實是非常溫柔地在看待每一個人不同的成長背景，所以才會做這部影片」。