花蓮議長張峻喊話「支持罷免傅崐萁」　國民黨再不切割將成陪葬品

▲立法院國民黨團總召傅崐萁。（圖／攝影中心攝）

記者郭運興／台北報導

全台罷免烽火連天，立法院國民黨團總召傅崐萁更被罷團視為頭號目標。對此，前國民黨花蓮縣黨部主委、現任花蓮縣議會議長張峻今（2日）發出長文訴說對黨的憂心，他喊話，支持罷免傅崐萁，只有這樣，國民黨才能挽回民意、重建黨的聲譽，再不切割傅崐萁，國民黨將走向泡沫化，並成為陪葬品。

張峻今早發文表示，親愛的國民黨內先進、同志、好朋友大家好，自己曾任國民黨花蓮縣黨部主委。在第20屆的議長選舉中，他與一群資深的國民黨議員，因反對傅崐萁主導的違法礦石稅徵收，而遭受傅崐萁鋪天蓋地的打壓和抹黑，最後張峻獲得多數議員支持當選議長，在被開除黨籍和忍痛退黨的天人交戰下，被迫離開國民黨。

張峻表示，那時他們決心與傅崐萁切割，不與魔鬼為伍，所謂道不同不相為謀，但在他們的心中，依然是一位忠貞的國民黨黨員，他與各位一樣，對於國民黨的未來深感憂慮。

張峻認為，自從傅崐萁接任立法院黨團總召之後，國民黨的聲勢出現了斷崖式的崩壞，國民黨面對有史以來最險峻的挑戰，多數優秀的黨籍國會立委陷入被罷免潮，這讓每一位黨員都感到憂心忡忡。

張峻說，國民黨的許多立委問政認真、專業、負責，實在不足以成為被罷免的對象，但皆因傅崐萁這個亂源，而讓國民黨籍立委遭受全面性地詆毀和攻擊。

張峻喊話，他們反對大罷免，但是支持罷免傅崐萁，唯有將傅崐萁切割，國會才能恢復理性協商。毒瘤不摘除，國會永無寧日，花蓮也將永遠停滯不前。

提到昔日花蓮選舉，張峻指出，舉著藍旗打正藍的傅崐萁，在2009年花蓮縣長選舉中，國民黨提名杜麗華參選，傅崐萁脫黨登記參選。2010年花蓮立法委員補選，傅崐萁支持施勝郎參選，與國民黨提名的王廷升競選。

張峻再指，2012年立法委員選舉，傅崐萁支持張智超參選，與國民黨提名的王廷升競選。2020年底，傅崐萁以無黨籍候選人身份參選立委，並利用正藍旗號，把真正國民黨唯一立委提名的黃啟嘉醫師邊緣化，分裂藍軍，操作棄保效應，重創藍營團結。

張峻說，傅崐萁的所作所為，不僅使黨內分裂，更是與人民的期待背道而馳。許多國民黨的大老形容傅崐萁為「病毒」，警告他們必須保持距離，否則將會受到感染。而另一位黨內大老則直言不諱地指出，傅崐萁如同「腐肉」，若不及時切除，其他完好無損的部分也將隨之腐壞。這樣的比喻，無不反映出對當前黨內狀況的擔憂。

張峻再說，罷免傅崐萁儼然成為了全民運動與共識，黨內許多先進大老均認為，必須與傅崐萁切割，以免國民黨走向邊緣化，與人民的距離愈來愈遠。傅崐萁為了個人的利益，造成了國會的亂象，更對黨造成無法彌補的傷害，而且恐怕會持續惡化，不僅黨員忍無可忍，並引發大罷免潮和民意的大反彈。這樣的情況，讓他們不得不思考，如何才能讓國民黨重回昔日的榮光。

張峻呼籲大家，應該罷免傅崐萁，讓國民黨重新獲得人民的信任，重回執政。只有這樣，他們才能挽回民意，重建黨的聲譽，讓國民黨再度成為一個強大的政黨，為人民服務，為國家發展貢獻力量。

最後，張峻強調，再不切割傅崐萁，國民黨將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。讓他們攜手共進，為國民黨的未來而努力，重拾信念與使命，請大家支持罷免傅崐萁。

▼前國民黨花蓮縣黨部主委、現任花蓮縣議會議長張峻（右）（圖／翻攝自Facebook／張峻）