西班牙正妹讚台灣水果脆又甜　下秒被「惡魔水果」打敗

記者黃翊婷／綜合報導

來自西班牙巴塞隆納的正妹Tania很喜歡台灣的水果，近日她吃到一種「金黃色果實」，直言口感很軟卻辣辣的，但不知道那到底是什麼水果。很快就有網友留言解答，Tania吃的應該是燈籠果，又稱黃金莓，口味酸甜，營養價值高且低熱量，很適合夏日食用。

▲Tania覺得燈籠果是「無法形容的味道」。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

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不要鬧工作室1日在YouTube頻道上傳新影片，來自西班牙巴塞隆納的Tania與主持人強尼一起品嘗台灣水果做成的果乾，包含芭樂乾、芒果乾、鳳梨角、柚子皮乾等等，Tania都非常喜歡，尤其最愛鳳梨；接著強尼請Tania試吃新鮮水果，Tania吃了巴塞隆納沒有的芭樂，還有水蜜桃，忍不住大讚這2種水果都很脆、很甜，非常美味。

最後，Tania品嘗一種「金黃色果實」，她吃了一口就皺起眉頭，直呼無法形容味道，口感雖然很軟，卻辣辣的，但最後還是選擇吃完，沒有浪費。主持人強尼開玩笑表示，這是「惡魔水果」，其實他也不知道那是什麼，自己是在拍攝前一天才第一次看到它。

影片公開之後，很快就有網友留言解答，Tania吃的是燈籠果，營養價值很高，售價也不便宜，吃起來酸酸甜甜的，應該不會辣，但可能有點澀。

▼▲燈籠果的外型就像燈籠，故而得名。（資料照／台南區農業改良場提供）

根據農業部台南區農業改良場網站介紹，燈籠果又稱黃金莓，初夏盛產，顏色金黃、外型飽滿，口感酸甜，酸漿營養豐富、含有多種維生素及礦物質，且熱量很低，很適合夏日食用，可以直接吃，也可以做成沙拉、甜點、果醬、果凍、調味品。