西班牙三壘手「突PO台灣國旗」　球迷嗨翻洗版！

▲西班牙三壘手安卡納西昂(Wander Encarnación)。(圖/翻攝自Threads/wander_jsegura)

文/CTWANT

第6屆世界棒球經典賽資格賽(WBCQ),台灣隊在上月(2月)25日以6:3擊敗西班牙,拿下A組最後一張晉級門票,而在這場比賽中,西班牙三壘手安卡納西昂(Wander Encarnación)於是6局上半連續2次暴傳,失誤送了2分,讓他當場崩潰大哭。日前,他才發文表示「非常感謝台北」,15深夜他又再次上傳新貼文,PO出西班牙及台灣國旗。

據了解,比賽進行時,台灣隊在前5局暫時領先,6局上半比分來到3:2,而在陳文杰安打盜壘後,蔣少宏、宋晟睿連續2次短打戰術,西班牙三壘手安卡納西昂接球後投向一壘時卻連2次失誤暴傳,讓台灣隊進帳2分,比數拉開到5:2,也讓安卡納西昂當場淚崩。

賽後,卻有許多台灣球迷在安卡納西昂的IG嘲諷,讓他一度關閉留言,更直接把IG設成私人帳號。

而在本月11日,安卡納西昂才在Threads發文,「非常感謝台北(Tranks you very much taipei)」,同時放上愛心和棒球的表情符號。就有球迷在底下留言邀請他再次來台灣玩,安卡納西昂則回應「Prontooo(很快)」。

15日深夜,安卡納西昂又Threads上傳新貼文,貼出幾張比賽時的照片,同時在貼文PO出愛心、棒球、西班牙國旗、台灣國旗的表情符號,讓不少台灣球迷驚喜道「謝謝你喜歡台灣」、「歡迎再來台灣玩」、「超喜歡西班牙三壘手,他超級可愛的」、「有沒有球團要關注這位球員啊!個人覺得他打擊挺好的」、「希望有台灣的棒球隊能跟你簽約」。

▲安卡納西昂新貼文PO出台灣國旗。(圖/擷取自Threads/wander_jsegura)

