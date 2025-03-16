西班牙三壘手「突PO台灣國旗」　球迷嗨翻洗版！

▲西班牙三壘手安卡納西昂（Wander Encarnación）。（圖／翻攝自Threads／wander_jsegura）

文／CTWANT

第6屆世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），台灣隊在上月（2月）25日以6：3擊敗西班牙，拿下A組最後一張晉級門票，而在這場比賽中，西班牙三壘手安卡納西昂（Wander Encarnación）於是6局上半連續2次暴傳，失誤送了2分，讓他當場崩潰大哭。日前，他才發文表示「非常感謝台北」，15深夜他又再次上傳新貼文，PO出西班牙及台灣國旗。

據了解，比賽進行時，台灣隊在前5局暫時領先，6局上半比分來到3：2，而在陳文杰安打盜壘後，蔣少宏、宋晟睿連續2次短打戰術，西班牙三壘手安卡納西昂接球後投向一壘時卻連2次失誤暴傳，讓台灣隊進帳2分，比數拉開到5：2，也讓安卡納西昂當場淚崩。

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賽後，卻有許多台灣球迷在安卡納西昂的IG嘲諷，讓他一度關閉留言，更直接把IG設成私人帳號。

而在本月11日，安卡納西昂才在Threads發文，「非常感謝台北（Tranks you very much taipei）」，同時放上愛心和棒球的表情符號。就有球迷在底下留言邀請他再次來台灣玩，安卡納西昂則回應「Prontooo（很快）」。

15日深夜，安卡納西昂又Threads上傳新貼文，貼出幾張比賽時的照片，同時在貼文PO出愛心、棒球、西班牙國旗、台灣國旗的表情符號，讓不少台灣球迷驚喜道「謝謝你喜歡台灣」、「歡迎再來台灣玩」、「超喜歡西班牙三壘手，他超級可愛的」、「有沒有球團要關注這位球員啊！個人覺得他打擊挺好的」、「希望有台灣的棒球隊能跟你簽約」。

▲安卡納西昂新貼文PO出台灣國旗。（圖／擷取自Threads／wander_jsegura）

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