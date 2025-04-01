國防部：解放軍並未逾越24浬　我機艦都在旁嚴密監控

記者杜冠霖／台北報導

中國東部戰區今（1日）上午表示，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊聯合演訓，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。國防部下午召開記者會，公布共機相關動態，今日海上共艦21艘、海警船4艘，71架次共機出海擾台。媒體詢問，共機軍艦是否逾越24海浬？國防部回應，距離本島位置部分，由於共機艦活動範圍蠻大，恐怕無法就特定區域回答，但機艦都在旁邊嚴密監控，確認對方並未逾越24浬。

▲國防部公布「中共聯合演訓」概況。（圖／記者陶本和攝）



國防部表示，從今日上午7點半，中共東部戰區宣布在台海周邊實施海空域聯合演訓、戰備警巡、對海、對陸打擊、要道封路等科目，中國海警局也宣布實施執法巡檢、演練臨檢拿捕，到今天下午15時30分，海上共艦13艘、海警船4艘，以及西太平洋山東號編隊。

國防部宣布，空中戰力包含主輔戰機、無人機一共71架次，有36架次進入我應變區，北部15架次、中線33架次、西南3架次、東部6架次。

有媒體追問，共機軍艦是否逾越24浬？國防部回應，距離本島位置部分，從國軍示意圖大概可以看到，由於共機艦活動範圍蠻大，恐怕無法就特定區域回答，但機艦都在旁邊嚴密監控，確認對方並未逾越24浬。

