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中共軍演執行科目曝光：要域要道封控、海陸打擊　海警拿捕扣押

▲▼國防部召開記者會，說明「國軍針對中共聯合演訓應處作為」，情次室謝日升中將出席。（圖／記者陶本和攝）

▲國防部召開記者會，說明「國軍針對中共聯合演訓應處作為」，情次室謝日升中將出席。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

中國東部戰區今（1日）上午表示，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊聯合演訓。國防部下午舉行記者會，公布共軍動態，也揭露中共執行科目包括：海空戰備警巡，演練奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等演練；而海警編隊則實施執法巡查，演練臨檢拿捕、攔截和扣押等演練。

國防部表示，從今日上午7點半，中共東部戰區宣布在台海周邊實施海空域聯合演訓、戰備警巡、對海、對陸打擊、要道封路等科目，中國海警局也宣布實施執法巡檢、演練臨檢拿捕，到今天下午15時30分，海上共艦13艘、海警船4艘，以及西太平洋山東號編隊。至於中共航母山東艦編隊作戰艦，共計8艘，在國防部傍晚記者會開始前的概略位置，在台灣本島東南方220浬處。

國防部也指出，空中戰力包含主輔戰機、無人機一共71架次，有36架次進入我應變區，北部15架次、中線33架次、西南3架次、東部6架次。

至於中共執行的演練課目方面，包括：海空戰備警巡，演練奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等演練；而海警編隊則實施執法巡查，演練臨檢拿捕、攔截和扣押等演練。

▼國防部公布「中共聯合演訓」概況。（圖／國防部提供，點圖放大）

▲▼國防部公布「中共聯合演訓」概況。（圖／國防部提供）

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