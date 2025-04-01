共軍軍演影響國軍連假？　國防部指非優先考量：捍衛中華民國是職責

記者杜冠霖／台北報導

中國東部戰區今（1日）上午表示，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊聯合演訓。國防部稍早召開記者會說明，由於清明連假將至，有媒體關心官兵休假是否受影響？國防部回應，捍衛中華民國安全是軍人的職責，即便犧牲性命在所不惜，休假並非優先考量。如果操演過程中耽誤到官兵休假，國防部會要求各級單位按照相關規定落實補假制度。

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者陶本和攝）



國防部表示，從今日上午7點半，中共東部戰區宣布在台海周邊實施海空域聯合演訓、戰備警巡、對海、對陸打擊、要道封路等科目，中國海警局也宣布實施執法巡檢、演練臨檢拿捕，到今天下午1530，海上共艦13艘、海警船4艘，以及西太平洋山東號編隊。空中戰力包含主輔戰機、無人機一共71架次，有36架次進入我應變區，北部15架次、中線33架次、西南3架次、東部6架次。

由於清明連假將至，有媒體關心官兵休假是否受影響？國防部發言人孫立方表示，作為軍人，每個人對自己職責非常清楚，捍衛中華民國安全是每個人的職責。

孫立方強調，穿上軍服那一天起，捍衛國家自由民主價值、生存的土地、家人、朋友，都是我們無可旁貸的責任，每個軍人為此，即便犧牲性命在所不惜，休假並非優先考量。當然如果操演過程中耽誤到官兵休假，國防部會要求各級單位按照相關規定落實補假制度。