備戰2026地方大選　顏耀星接任民眾黨台南黨部主委

▲台灣民眾黨台南黨部代理主委的林乃立完成階段性任務，1日由前國大代表顏耀星正式接任黨部主委。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台灣民眾黨台南黨部代理主委的林乃立完成階段性任務，1日由前國大代表顏耀星正式接任黨部主委，顏耀星表示，柯文哲前主席身陷政治冤獄中，全黨上下更須團結一心，台南黨部的責任就是把地方組織給經營好，讓柯P可以專心面對司法，民眾黨展望2026年地方大選，目標3席議員成立黨團。

顏耀星是台南一中、東吳大學畢業，後留學日本和歌山大學，獲得經營學碩士，曾任第2至3屆國民大會代表、台南縣政府工商發展投資策進會總幹事，政治經歷豐富，2020年代表民眾黨參選區域立委失利後，近幾年轉居幕後，此次經黨中央高層強力請託，經慎重思考後接下台南市黨部主委的重擔。

顏耀星說，柯P所創建的台灣民眾黨，在大家共同努力的付出下，他的理念已經在全國遍地開花，為了將柯文哲的精神傳承下去，民眾黨必須持續擴展地方經營，自己經歷數次的選舉，也輔選過無數人，除了擔任兩屆的國會議員外，也有8年公職的歷練，有著相當程度的政治洗禮，自己對接下來的台南市議員與里長的提名工作與更重要的輔選都會付出百分百的努力，對於選戰勝敗責無旁貸。

顏耀星特別感謝林乃立前代理主委與幹部們，在資源有限的情況下仍將台南黨部帶領的有聲有色，未來黨部幹部將重新改組，特別邀請現任副主委、媒體經歷豐富的江品璁擔任黨部執行長，今後黨部目標就是全力支持黨提名的候選人當選，全力備戰2026大選，目標突破賴清德總統的本命區。