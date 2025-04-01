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台南青山歡慶兒童節　書香美食童樂會

▲台南青山國小歡慶兒童節，舉辦一場書香美食童樂會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南青山國小歡慶兒童節，舉辦一場書香美食童樂會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市「最高」學府的東山區青山國小，兒童節前夕，安排學生到一個半車程的市區政大書城，每人親自為學校圖書館挑選喜歡的書，中午還受邀到牛排館用餐，度過一個有書香、美食和充滿愛和鼓勵的兒童節。

青山國小師長多年來推動閱讀不遺餘力，除有第一屆傑出校友前政大校長鄭丁旺博士獨資捐贈的圖書館，推廣閱讀深耕活動平日師長包含行政人員職工也會進入班級，坐在講台中央，陪伴孩子閱讀，做身教式的示範。

▲台南青山國小歡慶兒童節，舉辦一場書香美食童樂會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

六甲邱振碩、三甲邱若羽兄妹，平時樂於閱讀，無意中引起蔡育輝市議員的注意，去年年底主動為學校爭取購置圖書的經費，今年正好趁著學校在採購圖書時，由學生們一起到政大書城為圖書館選書。

▲台南青山國小歡慶兒童節，舉辦一場書香美食童樂會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

得知青山的師生到市區選書過兒童節，台南市外勤記者協會理事長姚正玉即主動聯繫郭耿舜校長，並與好友、國際獅子會300E-1 區新住民委員會主席、也是新營貴族世家牛排館的老闆尤惠雅兩人自掏腰包，招待此行的80位師生，選書回程到貴族世家用餐。兩人表示、有機會關心照顧偏鄉學童是件開心的事，也希望讓學童感受社會重視和溫暖、快樂努力向學。值得一提的尤惠雅的父親尤結龍先生是東山人，也是青山校友。

▲台南青山國小歡慶兒童節，舉辦一場書香美食童樂會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

青山國小學童因為愛上閱讀與推廣家鄉產業，得到關注，引來各方的資源的匯聚，也因此讓師生們渡過一個有意義且溫馨的兒童節。

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