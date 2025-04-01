66歲剖腹產！　10寶媽「53歲後生8胎」：都是自然受孕

▲ 66歲的亞歷桑德拉近日誕下第10個孩子。（圖／達志／美聯社）、(翻攝自X／@mynet）

圖文／鏡週刊

德國一名66歲女子亞歷桑德拉（Alexandra Hildebrandt）近日順利誕下她的第10個孩子。令人驚訝的是，她的8個孩子都是在53歲之後自然受孕所生，大女兒與最小的女兒年齡相差達44歲。

▲ 亞歷桑德拉的孩子們。（圖／翻攝自微博）

美媒《新聞週刊》報導，這名超高齡產婦亞歷桑德拉是柏林博物館館長，3月19日在柏林一間醫院剖腹產，順利生下重達3.5公斤的健康男嬰，取名為菲利普（Philipp）。

據悉，亞歷桑德拉的10個孩子年齡差距極大，且有8個孩子都是她在53歲以後所生，大女兒現年46歲，最小的9女兒則僅2歲，2人相差44歲，且還育有一對12歲雙胞胎。

亞歷桑德拉說明，她從未使用避孕措施，平時維持健康生活習慣，不抽菸、不喝酒，「每天固定游泳1小時，散步2小時」。她堅稱所有孩子皆為自然受孕，且未使用試管嬰兒技術（IVF）。

婦產科醫生亨利希（Wolfgang Henrich）透露，亞歷桑德拉是他執業以來遇過的最高齡產婦，且懷孕過程中「幾乎沒有併發症」。但由於她曾多次剖腹產，高血壓、心血管疾病等併發症風險較高。

生殖內分泌專家萊文也對亞歷桑德拉「自然受孕」的說法提出質疑，認為女性在66歲自然懷孕的可能性極低，並指出高齡產婦更容易出現妊娠糖尿病、胎兒染色體異常及早產等問題。

事實上，亞歷桑德拉雖為德國最高齡產婦，但並非全球最年長的產婦。2023年，烏干達一名70歲婦人薩菲娜（Safina Namukwaya）曾透過試管嬰兒技術生下一對雙胞胎，為此項紀錄保持人。

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