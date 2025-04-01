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辦簽書會「0人參加」畫面超心碎　女1暖舉意外讓他變暢銷作家

舉辦簽書會「0人參加」畫面超心碎　女暖po網意外讓他變暢銷作家。（圖／翻攝自TikTok／taymaed）

▲女子拍下作家孤單坐在簽書會的畫面。（圖／翻攝自TikTok／taymaed）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名女子路過書店時，發現男作家獨自坐在自己的簽書會中，身旁卻沒有任何讀者，看到這個場面讓她感到心碎，便請4歲女兒上前買書、找作家簽名，沒想到溫馨影片分享到網路後爆紅，還意外幫助男作家成為暢銷作家。

原本從事行銷工作的男子史丹利(Jonathon Stanley)，失業時決定根據他職涯20多年的豐富經驗寫一本書，出版著作Purposeful Performance: The Secret Mix of Connecting, Leading, and Succeeding，然而他近來在當地書店舉辦簽書會時，卻面臨無人參加的窘境。

@taymaed ♬ sonido original - PMusik21

身為三寶媽的泰勒(Taylor Mae)，當天帶著4歲女兒艾拉(Ella)去商店購物時，注意到史丹利獨自坐在現場的情況，善良的她想為史丹利打氣，便鼓勵女兒去和對方說說話。

想要成為作家的艾拉，看到史丹利的著作後不但大讚「看起來很棒」，還當場決定買下一本並請史丹利簽名，史丹利也開心地為她簽名，並且在扉頁上留下了，「艾拉，你送給這個世界最棒的禮物，就是做你自己」。

泰勒把影片分享到TikTok後爆紅，獲得7千多萬點閱，許多人感謝她的善舉，更讓她意外的是，還因此幫助史丹利成為暢銷作家，許多人因為影片去購買史丹利的書，讓他的書在影片曝光幾小時後躍升至亞馬遜暢銷書排行榜。

@taymaed ♬ Happy Trip Adventure - TATANX

史丹利後來也特別開立自己的TikTok帳戶，拍片感謝大家的支持，「我突然收到來自世界各地的訊息，多到我都快忙不過來了，這些訊息裡面充滿著鼓勵的話，還有人說我的書改變了他們的觀點、幫助他們成為更好的領導者…」。

史丹利表示，他當初決定寫書時，心想若是這本書能幫助到世界上1個人，就已心滿意足，沒想到在泰勒母女的暖心幫助下，他的書能夠接觸到全世界各地的人，讓他非常感動。

泰勒則謙虛表示，她和女兒其實只是作了一件小事，沒想到就能改變一個人的生活，感受到網路的威力後，母女倆決定啟動新計畫，預計每周在網路上聚焦介紹一名作家、創作者或是小型企業。

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