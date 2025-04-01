年薪超過190萬！美國統計14種「在家工作」　薪水高又輕鬆自由

▲在家遠端上班也有機會賺取高薪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

自從全球經歷新冠疫情後，遠端辦公跟著普及，越來越多企業採取彈性工作模式，高薪遠端職位成為市場熱門選擇。美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的數據顯示，有14種職業的年薪至少達到6萬美元（約新台幣190萬元），涵蓋科技、行銷、金融與創意產業。

根據美媒《FinanceBuzz》，有14種職業的年薪至少能夠達到6萬美元，這些工作包括網頁開發人員、人力資源專員、數據分析師、個人理財顧問、作家、專案管理專家、軟體開發人員、會計師、公共關係專員、精算師、影片剪輯師、行銷經理、大學講師、營養師。

其中，軟體開發人員是薪資最高的遠端工作之一，年薪中位數達13萬2270美元（約新台幣438萬元），主要負責設計與開發應用程式或系統。精算師則運用數據分析風險，特別是在保險業，年薪中位數可達12萬美元（約新台幣398萬元）。數據科學家負責資料分析與模型開發，年薪中位數為10萬8020美元（約新台幣358萬元）。

此外，專案管理專家（年薪中位數9萬8580美元）、個人理財顧問（9萬9580美元）和行銷經理（15萬6580美元）等職位也提供高薪機會，允許員工遠端協作。創意類職業如作家（7萬3690美元）與影片剪輯師（6萬6600美元）則為自由接案工作者提供靈活選擇。

自從經歷新冠疫情後，遠端工作的效率與生產力大幅提升，使企業更願意採用此模式，吸引更多專業人士投入。遠端工作的最大優勢在於省去通勤時間、降低生活成本，並能與全球客戶合作。隨著數位化發展，這些高薪遠端職位的需求仍在持續增加，未來發展前景廣闊。