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台鐵太魯閣號事故4周年　「紀念之光」明點亮事故3隧道

▲▼台鐵太魯閣號出軌事故隧道設置紀念燈光。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵太魯閣號出軌事故隧道設置紀念燈光。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵110年4月2日發生408次太魯閣號撞上違規施工翻落軌道的工程車，列車出軌釀49死、213傷，太魯閣號出軌事故滿4周年之際，為悼念罹難者並自我警惕，台鐵將在事故現場3處隧道設置紀念燈光，每年4月2日至6日點亮「紀念之光」。

為悼念110年4月2日第408次列車事故罹難者，台鐵與罹難者家屬連續三年舉行紀念音樂會，透過紀念與反思，盼成為推動鐵路安全改革之力量。罹難者家屬也與台鐵公司於事故現場的和仁隧道、清水隧道與崇德隧道等3處隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，以事件發生的時間點為核心設計，透過不同燈光配置，串聯時間、空間與思念。

其中第一段和仁隧道，設置了9盞琥珀光及28盞白光，代表事故當下的時間點9時28分；當燈光亮起，眼前留下的軌跡，彷彿是一顆顆閃耀的星辰，訴說著不曾也不能被遺忘的名字。

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▲▼台鐵太魯閣號出軌事故隧道設置紀念燈光。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵太魯閣號出軌事故隧道設置紀念燈光。（圖／台鐵公司提供）

第二段清水隧道，以線條狀的白光帶領眾人進入靜止與永恆的時間，藉此沉澱思緒、紀念逝者、撫慰大眾。第三段崇德隧道，再度亮起的28盞白光及9盞琥珀光，無聲卻帶著強烈的盼望，象徵9時28分的時光倒轉，盼望能回到事故前的日常，願憾事不再發生。

台鐵公司表示，今年4月2日上午408次列車通過時，將舉辦「紀念之光」啟用典禮，見證這歷史時刻。該紀念燈光將於每年的4月2日至6日點亮，除了為罹難者送上最深的悼念，同時也提醒每一位通過的旅客持續關注督促台鐵安全改革，並提醒每一位台鐵員工謹記鐵路安全的重要，傳達思念與警惕。

台鐵強調，透過紀念燈光的設置，台鐵期許將思念、反省化為改革的力量，確保未來每一位旅客的安全。

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