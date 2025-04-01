日預測：1地方若爆規模9強震　「災損恐達60兆」占全國GDP一半

▲日本311大地震曾帶來慘痛災情。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

日本內閣府於3月31日公布最新防災報告指出，若未來在日本太平洋沿岸外海發生規模9的「南海海槽超級強震」，日本全國恐面臨高達270.3兆日圓（約新台幣60兆元，折合約1.81兆美元）的經濟損失，約為日本國內生產毛額（GDP）的近一半，並可能造成多達30萬人罹難，為有史以來最嚴重的天災風險之一。

路透社報導指出，此次經濟損失預估大幅上修，相較2018年日本政府曾提出的214.2兆日圓，增加超過五成，主要因考量近期通膨壓力、更新人口與地區數據，並擴大了洪水與海嘯可能影響的淹水範圍。

南海海槽位於日本西南部太平洋外海，長度約900公里，是菲律賓海板塊滑入歐亞板塊下方的地震帶。日本政府估計未來30年內，在該海槽發生規模8至9強震的機率高達80％，並警告若發生強震恐引發巨大海嘯、摧毀沿岸城市與基礎設施。

報告指出，最壞情況下，一旦發生規模9強震，日本可能需緊急疏散約123萬人，約占全國總人口的10％，而一但在冬季深夜的情境下發生，造成的傷亡更可能高達29.8萬人，主因死於海嘯與建築倒塌。

該強震對日本經濟與社會將造成深遠衝擊，災損涵蓋層面包括住宅毀損、工廠停工、交通與電力基礎設施癱瘓，並恐引發長期人口流失與地區經濟萎縮。