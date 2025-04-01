共軍演訓未公布「代號」　陸軍事專家：說明演習已是常態

▲共軍軍演。（圖／翻攝《央視新聞》）

記者陳冠宇／綜合報導

共軍東部戰區宣布今（1）日起在台灣周邊進行聯合演訓，但是並未如同「聯合利劍—2024A」和「聯合利劍—2024B」公布代號。對此，大陸軍事專家表示，「這很大程度上說明解放軍今天的相關演練已經是一種常態，對解放軍而言是家常便飯了」。另有專家稱，賴清德挑釁在先，這次演訓是釋放更進一步信號。

共軍東部戰區發言人施毅表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

與2024年共軍東部戰區先後在5月份和10月份展開的「聯合利劍—2024A」演習和「聯合利劍—2024B」演習不同，這次演習沒有公布代號。對此，《環球時報》引述大陸國防大學張弛表示，這很大程度上說明今天的相關演練已經是一種常態，「對解放軍而言是家常便飯了」。

共軍近年在台海頻頻進行演練，張弛表示，首先，這些演練不但鎚煉了戰鬥精神，而且鎚煉了任務部隊的心理素質和過硬作風，使官兵能夠以良好的狀態執行貼近實戰的各項任務。

其次，張弛指出，常態化演練有利於熟悉戰場環境。隨著演習不斷向縱深推進，距離台島越來越近，這有利於解放軍進一步熟悉和掌握台海戰場的環境。

第三，張弛說，常態化演練提升了作戰能力。高強度的演習提高了解放軍聯合作戰的水準，各類武器裝備也經受住了考驗，表明解放軍作戰能力在持續提升。

▼共軍演訓宣傳影片隱約可見台北市街景漢口街。（圖／翻攝東部戰區微博）

張弛稱，此次演習體現了解放軍堅決捍衛國家主權統一和領土完整的堅定意志和強大能力。「只要 『台獨』分裂勢力挑釁一次，解放軍就進取一步」。

他接著稱，「『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連得越緊，我們封鎖台灣的鏈條就會拉得越緊。解放軍在台海作戰的工具箱是越來越豐富了，手段也越來越多樣化了，拳頭越來越硬了。」

大陸中央廣播電視總台旗下新媒體「玉淵譚天」引述大陸軍事科學院的軍事專家付征南稱，這次行動經過充分的準備，「就是我們要正告賴清德當局，只要賴清德當局謀『獨』更甚，解放軍的行動就會更進一步。」

付征南還稱，「賴清德違逆民意拋出的17項策略，打著所謂大陸威脅的旗號來實現打壓異族的政治獨裁目的，賴清德挑釁在先，把大陸定位為境外敵對勢力，這是在妄圖割斷兩岸交流，加劇台海緊張局勢。」

付征南最後直稱，「主權和領土完整問題是國家核心利益的核心，解放軍想向島內乃至整個世界傳遞的信號是，台獨無論打著什麼樣的旗號，帶著什麼樣的偽裝，用了什麼樣的手段，都只有死路一條。」