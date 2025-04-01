解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」　繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

x▲解放軍聯合演訓宣傳海報《進逼》。（圖／翻攝東部戰區微博）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（1）日宣佈對台進行聯合演訓，相較於2024年先後舉行的「聯合利劍」軍演，外界仍未能判斷其規模或程度差異。在這場聯合演訓相關資訊發佈之初，東部戰區的首波宣傳對象十分明顯，巨大的繁體字「進逼」二字壓在台灣地圖上，周圍則是有共軍機艦環伺，將聯合演訓的態勢「一圖籲之」。

東部戰區在官方微博上的聯合演訓宣傳海報用的是繁體字「進逼」，文章則寫道，「台獨作妖，引火燒身。東部戰區發佈軍事行動主題海報《進逼》。」不僅如此，還用英文翻譯一遍「Sinister Moves of Taiwan Separatists. Courting Disaster Upon Themselves. Theme Poster “Closing In” Released by PLA Eastern Theater Command」劍指台獨對外宣傳的意圖十分明顯。

解放軍大動作軍事行動公佈後，大陸國台辦隨即發佈聲明稱，「是對賴清德當局猖狂謀獨挑釁的堅決懲戒，是對台獨分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，「反制措施針對的是台獨分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。」