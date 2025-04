解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」　繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

x▲解放軍聯合演訓宣傳海報《進逼》。(圖/翻攝東部戰區微博)

記者魏有德/綜合報導

解放軍東部戰區今(1)日宣佈對台進行聯合演訓,相較於2024年先後舉行的「聯合利劍」軍演,外界仍未能判斷其規模或程度差異。在這場聯合演訓相關資訊發佈之初,東部戰區的首波宣傳對象十分明顯,巨大的繁體字「進逼」二字壓在台灣地圖上,周圍則是有共軍機艦環伺,將聯合演訓的態勢「一圖籲之」。

東部戰區在官方微博上的聯合演訓宣傳海報用的是繁體字「進逼」,文章則寫道,「台獨作妖,引火燒身。東部戰區發佈軍事行動主題海報《進逼》。」不僅如此,還用英文翻譯一遍「Sinister Moves of Taiwan Separatists. Courting Disaster Upon Themselves. Theme Poster “Closing In” Released by PLA Eastern Theater Command」劍指台獨對外宣傳的意圖十分明顯。

解放軍大動作軍事行動公佈後,大陸國台辦隨即發佈聲明稱,「是對賴清德當局猖狂謀獨挑釁的堅決懲戒,是對台獨分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告,是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調,「反制措施針對的是台獨分裂活動,絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊,做堂堂正正的中國人,明辨是非、奉義而行,和大陸同胞一道,堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉,堅定守護中華民族共同家園,共創國家統一、民族復興的美好未來。」