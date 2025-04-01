再度猛轟林濁水「假台獨、匪諜」　柯建銘：你和黃國昌都賣台亡國

▲立法院民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前批評前立委林濁水「你什麼台獨理論大師？一直掩護中國多久了」，林濁水則回應，當前最要緊的是打好大罷免，坦白講這樣的態度很不利於大罷免。對此，柯建銘今（1日）再度批評，林濁水是罪極惡質、十惡不赦，假台獨、出賣台獨卻自滿所謂台獨法理大師，林濁水和黃國昌毫無二致，都是賣台亡國遺臭萬年，這不是匪諜，什麼是匪諜！

柯建銘發出長文表示，敬回林濁水所謂「請柯總召息怒」，自己請「林濁水學習沈富雄、 郭正亮沈默是金」，沈、郭二人長期攻擊民進黨，但是第一次對他個人人身攻擊，是初犯，該給「更生人」機會，是刑法重要法意。

柯建銘表示，但林濁水是罪極惡質、十惡不赦，假台獨、出賣台獨卻自滿所謂台獨法理大師，不懂憲法又毀憲亂言該退黨不退黨非人也，今日林濁水又臨訟狡辯罪加一等，林濁水稱「當前最緊要的是好好的打大罷免之戰，坦白講總召這樣的態度很不利大罷免」，柯怒批，講什麼瞎話？林濁水和黃國昌毫無二致，都是賣台亡國遺臭萬年，這不是賣台亡國，什麼是賣台亡國？這不是匪諜，什麼是匪諜！有種去告他，讓法律來認證是匪諜，台灣最大危機是不反串而賣台亡國者幾稀。

柯建銘說，「請林濁水不要不打自招，檢察官仍未傳訊你，就當『抓耙子』，抓出呂秀蓮、 謝長廷，這是『抓耙子』的輓歌」，林濁水更不應該拉呂秀蓮前副總統、謝長廷前主席一起下水，呂謝言論如何，他們自行負責，拉別人下水無法減輕罪責也非阻卻違法的事由，更沒有憲法23條的比例原則的適用性。

柯建銘再說，今天只是針對林濁水的指教，引用憲法和刑法論點討教而已，請息怒，不敬之處。萬請見諒！息怒吧！至於林濁水所言要他回應地位顯赫的陳前總統，請詳閱自己3月27日的臉書，台派總統陳水扁是主張抗中保台大罷成功。

「林濁水所犯的罪行比黃國昌違反禁反言還惡質，不是嗎」？柯建銘指出，就舉一例，林濁水的2024年11月13日發文第一段「罷免是落伍的制度，尤其罷免國會議員更全世界民主自由國家都認為不該」，林濁水如此反串角色，是戒嚴體制下斯德哥爾摩症候群最典型症狀，無藥可醫、藥石罔效，這不是鐵證如山，什麼是鐵證如山。

柯建銘再指，其實從1993年他們第二屆同事，這麼多年以來林濁水台獨法理大師之假身分反串，支持國民黨賣台，全台人民皆知，林濁水不要學黃國昌沒有國王的新衣，還自以為穿著國王的新衣，哀哉、悲哉、惜哉、痛哉。

柯建銘提到，林濁水司馬昭之心路人皆知，至於攻擊他想當立法院長而抓狂，只是當藍白賣台亡國之鷹犬及丑角而已。他說，回顧3月24日週一財政委員會，自己清楚回答「我是要做事的人，不是要位置的，大罷免是要藍白兩黨消失於地球；至於立法院長選舉，每個立委都是候選人，只有你賴士葆沒有資格，因為大罷免之後，你會被我罷掉，不是立法委員了，當然你就一介草民，何來選院長」。

柯建銘批評，林濁水不要惡意時間倒置，而惡意嫁接攻擊抹黑，想如此摧毀大罷免、掩護藍白賣台亡國，需要如此當個卑鄙無恥的打手嗎？打倒國民黨是自己一生的信念與志業，打倒藍白救台灣、顧台灣，眾所皆知，坦白告訴林濁水，自己等了一甲子六十年，六十年磨一劍，本人從不打妄語的，相信每一個台灣人都和他有相同的看法，大罷免終結藍白，「大成宮救台灣」。

柯建銘呼籲，在這裡懇託偉大的台灣人民，二階段連署完成，大罷免必大成功，國家在生死存亡之間，二階連署只剩最後一個月，請大家大覺醒、大連署、大團結，否則，沒有成功，罷免失敗事小，國家滅頂是大事，歷史責任在你我身上，救台灣，最後一個月，二階連署成功才是王道。

最後，柯建銘強調，林濁水當藍白賣台亡國的打手，難道不會愧汗淋漓嗎？本人以上所言都是肺腑之言，勸林濁水向台灣人民致上最誠摯的歉意，這是唯一的逃命線。本人對林濁水的回應，到此為止，再做任何反擊與誣衊，本人一概不予回應，再做任何胡言亂語，妄圖自圓其說，請自便也請自重。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

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