中共對台軍演！國防部9點成立應變中心　顧立雄：3日前就掌握

記者杜冠霖／台北報導

中國東部戰區今（1日）上午表示，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊聯合演訓，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。對此，國防部長顧立雄今受訪時表示，國軍從3月29日山東號出發時，就掌握相關動態，會在9點鐘成立應變中心，共軍這樣的作為顯而易見就是麻煩製造者，最近解放軍很多貪腐問題，他們應該好好解決內部問題，而不是在區域製造一些破壞區域和平的舉動。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



媒體詢問，如何看待中共東部戰區聯合演訓，外界傳言跟之前的聯合利劍雷同，只是換個名字？顧立雄回應，國軍從29號山東號出發時，就掌握相關動態，台海週邊也用聯合情監偵手段充分掌握，國軍本來就有預應相關兵力來應對相關作為。

顧立雄表示，早上他們宣布實施陸海空聯合演訓，國軍也會隨時注意相關動態，不只是現在進行中的聯合戰備警巡態勢，進一步再看看山東號的動態。另外，陸地上的動態也會注意，國軍會在九點鐘成立應變中心，相關情況會掌握、加以因應。

顧立雄也強調，在這邊也要說明，共軍這樣的作為充分反映對區域和平穩定的破壞，顯而易見的是非常麻煩製造者，最近很多報導出來，解放軍很多貪腐問題，他們應該好好解決內部問題，而不是在區域製造一些破壞區域和平的舉動。

媒體追問，第一次舉辦戰備編列會議，是否為由平轉戰做準備？顧立雄則回應，全動法有相關規定，從104年行政院就有要求相關部會按規定作出計畫，事實上在去年，地方政府也有索取要如何編列的信函，全動署作為秘書單位的立場，召集各單位探討如何編列，這是全動法的要求，因為全動署成立，這是他的工作。

