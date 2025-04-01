以軍向救護車開火！　15醫護慘死「遺體當垃圾丟亂葬崗」

▲紅新月會在一處亂葬崗尋獲15具遭以軍攻擊而死的醫護與救援人員遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴勒斯坦紅新月會與聯合國證實，以色列3月23日向加薩一輛救護車開火，導致15名醫護與救援人員當場死亡，遺體和救護車則被隨意棄置亂葬崗中。目前，以色列軍方已承認曾向「可疑車輛」開火，也坦承有救護車及消防車被擊中。紅新月會譴責以軍「冷血屠殺」，聯合國則要求「公正調查並追究責任」。

據美聯社報導，巴勒斯坦紅新月會一支由9名醫護人員組成的急救醫療隊，3月23日在拉法阿哈沙欣（Al-Hashashin）執行任務時遭炮火襲擊，隨後幾人便與紅新月會失聯，所乘搭的救護車也一併失蹤。紅新月會與聯合國事後極力尋找這9名醫護人員的蹤影，卻多次遭以軍阻撓，直到一周前才獲准進入蘇丹城郊區一座被封鎖的亂葬崗。

現場畫面顯示，救援隊伍在亂葬崗中發現多具穿著橘色救援背心的遺體，其中一具屍體甚至缺少雙腿，而被棄置的救護車與聯合國車輛也遭嚴重毀壞。紅新月會指出，罹害者包括8名紅新月會醫護人員、6名加薩民防救援隊員，以及1名聯合國近東救濟工程處的工作人員，「遺體有部分被埋在亂葬崗的砂石下，需要動用重型機器挖掘才能將他們挖出」。

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巴勒斯坦紅新月會與聯合國痛心表示，這些罹難者身上穿著帶有明顯人道救援標誌的服裝，所乘車輛也有清晰標誌，「他們是受國際人道法保障的工作人員，原本應該能平安返家，卻不幸在在拯救生命時被殺害」。

以色列承認，軍方曾向一批「未開車頭燈、無緊急標示，也未在事前協調的可疑車輛」開火，以擊斃哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）成員。以軍在另一份聲明提到，部分遭擊中車輛為救護車及消防車，反咬武裝組織利用平民設施進行軍事行動。

紅新月會指出，這是組織成員近8年來遭遇過最致命的攻擊，批評以軍「殘忍屠殺醫護與救援人員」，還透露其中一名救護人員阿納薩斯拉（Assad al-Nassasra）至今仍下落不明。報導稱，自以哈衝突爆發以來，以色列已在加薩殺害逾千名醫護人員與100多名救援人員。國際紅十字會強調，「所有人道工作者都應受保護，攻擊救援人員絕不可接受。」