六代機殲-36三引擎同時「空中放油」　意味大半徑飛行測試已經過關

▲▼成飛六代機殲-36試飛出現放油畫面。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／台北報導

大陸四川成飛第六代戰機殲-36近日頻頻試飛，甚至出現低空放油的畫面，由於放油必須在高度穩定性下進行，甚至也可以做為「空中驅離」的手段之一，引起很多討論。另外，瀋飛版六代機殲-50也在昨天出現放油畫面，顯示中國第六代戰機研製速度，進入互相比拚現象。

據自媒體「王雲飛面對面」等相關報導指出，29日網傳視頻中，「殲36」戰機在飛行過程中收起起落架後，三個發動機尾部突然噴出了極為明顯的白色的痕跡。從網傳視頻可看到，殲36在最近一次試飛中，飛行過程中收起了起落架之後，三個發動機尾部噴出了極為明顯的白色的痕跡，可以判斷這是殲36在進行空中放油的測試。

「王雲飛面對面」表示，空中放油並不是什麽最核心的作戰性能的測試，但具三項重要意義：

其一，意味著殲36飛行性能測試進入了更高級的階段。空中放油測試並非是簡單操作，它需要飛機在各種不同的飛行狀態下和確保飛行姿態，以及穩定性的條件之下，燃油能夠安全有效的排放，這表明殲36的機體設計和基本性能達到了一定的水準。

其二，表現出動力及輔助系統可靠穩定。殲-36三具發動機同時進行空中放油測試，意味著殲36的三發設計布局及相關配套系統設計合理系統可靠，足以滿足這一要求，特別是三具同時進行測試，反映了很高的設計水準和安全可靠性。

其三，這顯示殲36的測試工作進展非常順利。一般來說戰機的研製有多個工程節點，需要經過多個階段的測試和驗證，包括地面測試，低空飛行測試，小半徑飛行測試，大半徑飛行測試等。而空中放油測試通常是在上述測試基本完成之後進行的，說明前面的那些測試工作進展神速，已經為後續的測試工作奠定了堅實的基礎。

「王雲飛面對面」表示，整個放油過程，也顯示殲-36有著非常過關的應急處置能力，因為空中放油測試本身也是對飛機在緊急情況下應對能力的一種檢驗，空中放油這一設計，主要是應對遇到突發狀況，需要緊急迫降，飛機上卸掉燃油載荷，減少飛機迫降由於重量過大而產生了困難和危險，但在放油過程當中有可能引發火災等危險。殲-36進行空中放油測試，說明其在設計上充分考慮到了各種遇到的緊急情況，並具備了相應的應對能力，以最大限度地保證飛行員和飛機的安全。