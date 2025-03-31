　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

主張女性不應擔任戰鬥角色　美防長：檢討軍人體能標準

▲▼ 美軍士兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美軍士兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／台北報導

美國國防部長皮特·赫格塞斯 (Pete Hegseth) 決定審查軍事標準，包括戰鬥、體能和儀容標準，這將打開一個潘朵拉的盒子，因為各軍種之間的規則差異很大，且將引發爭議，各軍種應該採取統一標準，還是應考慮單位差異，甚至顧及社會規範的演變和招募現實。

赫格塞斯向來主張「美軍不該讓女性擔任戰鬥角色」，也強調要大舉改革軍隊內部「多元化」和「包容性」政策。他認為，通過降低標準來適應女性是不合適的，無論性別如何，但標準應該統一。

在 3 月 12 日的備忘錄中，他指示人事副部長蒐集自 2015 年以來標準變化的資料，特別關注體能、體型和儀容，包括面部毛髮政策。

▲▼駐敘利亞美軍。（圖／達志影像／美聯社）

赫格塞斯表示，「我們必須保持警惕，維持使我們的軍人能夠作為世界上最致命和最有效的戰鬥力量，以保護美國人民和我們家園的標準，」他寫道。

目前美軍各軍種的體能測試概述：

• 陸軍：自 2015 年以來，陸軍實施了六項體能測試，包括硬舉、跑步、平板支撐、俯臥撐、站立推擲和衝刺／拖拽／搬運組合。這些項目旨在模擬真實的戰鬥場景。

• 海軍陸戰隊：每年進行兩次測試。上半年進行體能測試，包括3英里跑、引體向上和平板支撐；下半年進行戰鬥體能測試，包括穿著戰鬥靴的 880 碼跑步、彈藥箱舉重和火力機動演習。

• 空軍：體能測試包括 1.5 英里的跑步、俯臥撐和仰臥起坐，根據年齡和性別進行調整。

此外，特定的軍事角色如特種作戰、步兵和裝甲兵需要更高的、性別和年齡中立的統一體能標準。

近年來，為了適應社會變化和招募順利，各單位還調整了外觀標準，例如放寬對鬍鬚和紋身的限制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金秀賢哭了！全程不敢看鏡頭：我是膽小鬼⋯
快訊／金秀賢全身黑憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉：對不
LIVE／金秀賢躲21天現身了！　親上火線說明
台股狂殺906點史上第4大　前十大慘跌榜賴政府包一半
快訊／0056宣布配息！　4月23日除息
台積電擴產股民不買單！尾盤爆1.2萬張賣單
快訊／恩綺現身松山機場　將提早搭機離境
13歲少年夜飆撞牆　後座15歲友噴飛慘死！
日政府估「南海海槽大地震」最慘釀29萬死　235萬建築全倒
台銀黃金存摺飆新高　大戶懊悔：去年此時拿錢買ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

主張女性不應擔任戰鬥角色　美防長：檢討軍人體能標準

「戰鬥體能」訓練強化格鬥　共軍新版體育訓練更具焦備戰

六代機殲-36三引擎同時「空中放油」　意味大半徑飛行測試已經過關

青年軍成軍80周年特展　李君山教授：戰爭殘酷，別把「假的玩成真的」

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

主張女性不應擔任戰鬥角色　美防長：檢討軍人體能標準

「戰鬥體能」訓練強化格鬥　共軍新版體育訓練更具焦備戰

六代機殲-36三引擎同時「空中放油」　意味大半徑飛行測試已經過關

青年軍成軍80周年特展　李君山教授：戰爭殘酷，別把「假的玩成真的」

IPO訂價至掛牌時程縮短為T+7　今日起正式實施

陸男花2200萬買洋房！開窗傻眼　數百座墳30公尺內「盡收眼底」

快訊／金秀賢哭了！全程不敢看鏡頭：我是膽小鬼⋯　哀悼金賽綸無法安息

五月天25週年最大生日趴！星宇航空助陣一起嗨翻賭城

最寵閨蜜三大星座！TOP1超重感情、絕不讓對方委屈　一認定穩交5年up

工藝中心「工藝入校」開放報名至4／7　教案錄取可獲8萬補助

「和吳思瑤戰到底！」藍罷團備戰二階　邀黃士修任連署顧問

桃機今年客運量估超越疫情前　華航董座揭「票價難降」2原因

國3北上白河路段深夜2貨車追撞　1駕駛受困獲救送醫

多貓家庭宮鬥內幕曝光！誰當「貓老大」原來是靠排班制？

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

軍武熱門新聞

六代機殲-36三引擎同時「空中放油」

「九天」一次帶200架微型無人機

李君山：別把「假的玩成真的」

共軍「戰鬥體能」訓練強化格鬥

美防長：檢討軍人體能標準

飛龍-60A巡飛彈3分鐘滅一步兵營

北市中山堂「青年軍特展」紀念抗戰

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

壯麗日落拍到殲-36三度試飛　

張召忠：002型航母最快年底服役

解放軍攻台新利器直-20T亮相

國軍F-16V改F-110發動機　推力恐怖提升

希臘幻象2000愛琴海鎖定土耳其巡防艦

六代機殲-36試飛「三引擎全開」

更多熱門

相關新聞

共軍「戰鬥體能」訓練強化格鬥

共軍「戰鬥體能」訓練強化格鬥

美國國防部長彼得·海格塞斯（Pete Hegseth）近期下令檢討軍隊的戰鬥、體能和儀容標準，與此同時，中共中央軍委訓練管理部也發布新編修的《軍事體育訓練大綱》，推動軍體訓練由「健康體能」轉向「戰鬥體能」，聚焦備戰，強化軍人在戰場上跳、跨、舉、抬、鑽、爬等共性體能素質的訓練內容。

六代機殲-36三引擎同時「空中放油」

六代機殲-36三引擎同時「空中放油」

美國防顧問：台應與美同達GDP3.4%軍費

美國防顧問：台應與美同達GDP3.4%軍費

英機密文件散落街頭　士兵、武器資料全洩漏

英機密文件散落街頭　士兵、武器資料全洩漏

美台關係回暖　WSJ：台灣敢寄望川普當靠山

美台關係回暖　WSJ：台灣敢寄望川普當靠山

關鍵字：

戰鬥體能軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

台女優日本出道「攻佔排行榜」番號曝光

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面