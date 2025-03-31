主張女性不應擔任戰鬥角色　美防長：檢討軍人體能標準

▲▼ 美軍士兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／台北報導

美國國防部長皮特·赫格塞斯 (Pete Hegseth) 決定審查軍事標準，包括戰鬥、體能和儀容標準，這將打開一個潘朵拉的盒子，因為各軍種之間的規則差異很大，且將引發爭議，各軍種應該採取統一標準，還是應考慮單位差異，甚至顧及社會規範的演變和招募現實。

赫格塞斯向來主張「美軍不該讓女性擔任戰鬥角色」，也強調要大舉改革軍隊內部「多元化」和「包容性」政策。他認為，通過降低標準來適應女性是不合適的，無論性別如何，但標準應該統一。

在 3 月 12 日的備忘錄中，他指示人事副部長蒐集自 2015 年以來標準變化的資料，特別關注體能、體型和儀容，包括面部毛髮政策。

赫格塞斯表示，「我們必須保持警惕，維持使我們的軍人能夠作為世界上最致命和最有效的戰鬥力量，以保護美國人民和我們家園的標準，」他寫道。

目前美軍各軍種的體能測試概述：

• 陸軍：自 2015 年以來，陸軍實施了六項體能測試，包括硬舉、跑步、平板支撐、俯臥撐、站立推擲和衝刺／拖拽／搬運組合。這些項目旨在模擬真實的戰鬥場景。

• 海軍陸戰隊：每年進行兩次測試。上半年進行體能測試，包括3英里跑、引體向上和平板支撐；下半年進行戰鬥體能測試，包括穿著戰鬥靴的 880 碼跑步、彈藥箱舉重和火力機動演習。

• 空軍：體能測試包括 1.5 英里的跑步、俯臥撐和仰臥起坐，根據年齡和性別進行調整。

此外，特定的軍事角色如特種作戰、步兵和裝甲兵需要更高的、性別和年齡中立的統一體能標準。

近年來，為了適應社會變化和招募順利，各單位還調整了外觀標準，例如放寬對鬍鬚和紋身的限制。