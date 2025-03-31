「戰鬥體能」訓練強化格鬥　共軍新版體育訓練更具焦備戰

▲▼解放軍舉行「戰鬥體能」比武。（圖／翻攝自新華社）

軍武中心／台北報導

美國國防部長彼得·海格塞斯（Pete Hegseth）近期下令檢討美軍的戰鬥、體能和儀容標準，與此同時，中共中央軍委訓練管理部也發布新編修的《軍事體育訓練大綱》，推動軍體訓練由「健康體能」轉向「戰鬥體能」，聚焦備戰，強化軍人在戰場上跳、跨、舉、抬、鑽、爬等共性體能素質的訓練內容。

《解放軍報》近日透過訪問體育專家林建棣解析指出，新版《軍事體育訓練大綱》自今年2月20日起施行，《大綱》聚焦備戰打仗需求，緊貼軍兵種部隊實際，堅持從難從嚴從實戰需要出發，重塑解放軍軍事體育訓練內容和標準體系。





林建棣說，新《大綱》則區分基本知識、基礎體能、戰鬥體能、實用技能四部分。其中戰鬥體能包含通用戰鬥體能、軍兵種專項戰鬥體能和特殊環境戰鬥體能三類。

在通用戰鬥體能方面，林建棣說，主要是強化軍人在戰場上跳、跨、舉、抬、鑽、爬等共性體能素質的訓練內容，目的是鍛煉具備支撐作戰的基本體能素質。

林建棣指出，軍兵種專項戰鬥體能，主要是針對典型兵種（專業）部隊和特殊戰鬥環境的訓練內容，根據部隊作戰任務、武器裝備和戰場環境特點，以軍兵種為主設置訓練與考核課目，至於特殊環境戰鬥體能，主要聚焦特定複雜戰場環境，為部隊遂行特定任務提供適應性訓練解決方案。

林建棣表示，關於實用技能，主要是拓展豐富官兵的體育運動技巧與本領，為官兵執行相關作戰和非戰爭軍事行動任務提供必要的體育運動技能支撐，部隊可根據任務實際「照方抓藥」按需訓練。

林建棣指出，在實用技能部分，新大綱還新增障礙游泳、水上自救互救等課目，提高官兵遂行涉水涉海多樣化軍事任務能力；增加格鬥類課目，研究創設徒手格鬥、持械格鬥等七個實戰性強的格鬥內容，以提高共軍官兵近戰能力和血性膽氣。