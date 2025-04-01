對等關稅倒數「台灣被點名」　貿易報告：仍對美豬牛、美規車設限

▲美國貿易代表署的報告，點名台灣的部分貿易做法。（示意圖／記者徐文彬攝）



記者吳美依／綜合報導

川普政府「對等關稅」即將宣布之際，美國貿易代表署（USTR）於3月31日公布一份報告，點名台灣仍對美規車輛、美豬美牛產品，設下限制。

USTR在「2025年對外貿易障礙評估報告」指出，台灣交通部2008年4月發布法規，允許限量進口美規車，但上限數量逐漸下修。即使部分美國車商希望引入新型車款，卻受限於台灣的總量管控措施。

報告還指出，台灣要求確實標示豬肉產品原產地，並且規範進口豬肉「萊克多巴胺」（ractopamine）的最大殘留容許值，「不正確地暗示」美豬產品存在食安疑慮。

此外，儘管台灣2021年解除了30個月齡以上牛隻的美牛產品進口禁令，卻未鬆綁其他長期貿易障礙，仍以「狂牛症」為由禁止牛絞肉，還對部分美牛內臟產品，實施繁瑣又「缺乏科學根據」的進口檢驗。

▲川普任命的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

USTR指出，美方已多次向台灣表達對於美豬議題的關切，也呼籲台灣依據科學證據、世界動物衛生組織（WOAH）指導方針、2009年美台牛肉協議，對美牛全面開放市場。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）說，在現代歷史之中，沒有任何一位美國總統，比川普更了解美國出口商正在面臨的、廣泛且有害的貿易壁壘，「在他的領導之下，本屆政府正努力解決這些不公平又不對等的貿易做法，協助恢復公平，並將辛苦工作的美國企業及勞工，置於全球市場的首位。」