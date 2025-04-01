紅到日本！NHK刊登台灣男神陳傑憲專訪　強調成功祕訣「堅持到底」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲獲選大會MVP。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

去年在世界棒球12強賽，最終由台灣隊（中華隊）擊敗日本、奪下該屆冠軍，其中受封為「台灣隊長」陳傑憲更是功不可沒，當時他靠著擊出3分全壘打，讓台灣取得領先。如今，日本NHK則以陳傑憲為主題進行專訪，探討陳傑憲如何從16歲遠赴日本追夢學習棒球，並以堅持到底的態度，迎來人生中的成功。

日媒《日本放送協會》（NHK）昨（31）日晚間刊登出關於台灣知名棒球選手陳傑憲的專訪特輯，由來自NHK台北分局的記者小柳一洋進行報導，探討為何在台灣體壇掀起遠赴日本高中學習棒球的熱潮，而當中受日本影響頗深的陳傑憲就是代表人物。

『やればできる』



2024年 野球の国際大会「プレミア12」で日本を破って優勝した台湾代表



キャプテンとして活躍した陳傑憲選手は かつて日本の高校で野球を学びました



いまでも心に深く刻まれているのは 高校で学んだこの言葉ですhttps://t.co/TELQB54HFe — NHKニュース (@nhk_news) March 31, 2025

報導從去年世界12強棒球賽開始介紹，指出台灣隊在對上日本的決賽中，陳傑憲在第5局面對日本投手戶鄉翔征的投球，在經過纏鬥後全力揮擊出3分全壘打，成為讓台灣首度在賽事奪冠的關鍵，而在賽後陳傑憲更參加在台北舉辦的慶功遊行，現場約5萬名粉絲搶著一睹陳傑憲的風采。

報導也指出，一向以熱愛棒球運動知名的中華民國總統賴清德，事後招待陳傑憲進到總統府，誇讚陳傑憲是台灣之光，「讓全世界能夠看到，台灣不僅以半導體聞名全球，就連棒球也能為人所知。」

該則報導介紹來自高雄的陳傑憲如何崛起，指出陳傑憲從國中時就是校內棒球隊的靈魂人物，16歲時在父親的建議下遠離家鄉，決定前往日本岡山縣的高中留學，當時日本投手松坂大輔於2009年在世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼，成為台灣球童們崇拜的偶像。

▲陳傑憲總統府談話。（圖／總統府直播）

報導指出，其實陳傑憲高中遠赴日本岡山縣求學時，就連日文基本的50音都還不會，不僅與隊友和其他人在言語溝通上遇到障礙，甚至在棒球交流上也頻繁遇到摩擦，不過自從他看到校內各處掛在牆上的口號「堅持到底就能做得到」（やればできる）後，便激起他內心的鬥志，甚至成為日語座右銘，體會到挑戰到底的重要性。

就連陳傑憲高中一年級、三年級時的導師川上聖史，也對陳傑憲的改變刮目相看、且印象深刻。當時，川上聖史同時擔任棒球顧問，負責協助宿舍生活。川上聖史透露，陳傑憲在學生時期相當感性，會容易將不滿的情緒表現在臉上，不過自從經歷過磨練後，陳傑憲也逐漸成為對團隊有重要貢獻的選手。