　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紅到日本！NHK刊登台灣男神陳傑憲專訪　強調成功祕訣「堅持到底」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲獲選大會MVP。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲獲選大會MVP。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

去年在世界棒球12強賽，最終由台灣隊（中華隊）擊敗日本、奪下該屆冠軍，其中受封為「台灣隊長」陳傑憲更是功不可沒，當時他靠著擊出3分全壘打，讓台灣取得領先。如今，日本NHK則以陳傑憲為主題進行專訪，探討陳傑憲如何從16歲遠赴日本追夢學習棒球，並以堅持到底的態度，迎來人生中的成功。

日媒《日本放送協會》（NHK）昨（31）日晚間刊登出關於台灣知名棒球選手陳傑憲的專訪特輯，由來自NHK台北分局的記者小柳一洋進行報導，探討為何在台灣體壇掀起遠赴日本高中學習棒球的熱潮，而當中受日本影響頗深的陳傑憲就是代表人物。

報導從去年世界12強棒球賽開始介紹，指出台灣隊在對上日本的決賽中，陳傑憲在第5局面對日本投手戶鄉翔征的投球，在經過纏鬥後全力揮擊出3分全壘打，成為讓台灣首度在賽事奪冠的關鍵，而在賽後陳傑憲更參加在台北舉辦的慶功遊行，現場約5萬名粉絲搶著一睹陳傑憲的風采。

報導也指出，一向以熱愛棒球運動知名的中華民國總統賴清德，事後招待陳傑憲進到總統府，誇讚陳傑憲是台灣之光，「讓全世界能夠看到，台灣不僅以半導體聞名全球，就連棒球也能為人所知。」

該則報導介紹來自高雄的陳傑憲如何崛起，指出陳傑憲從國中時就是校內棒球隊的靈魂人物，16歲時在父親的建議下遠離家鄉，決定前往日本岡山縣的高中留學，當時日本投手松坂大輔於2009年在世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼，成為台灣球童們崇拜的偶像。

▲▼陳傑憲總統府談話。（圖／總統府直播）

▲陳傑憲總統府談話。（圖／總統府直播）

報導指出，其實陳傑憲高中遠赴日本岡山縣求學時，就連日文基本的50音都還不會，不僅與隊友和其他人在言語溝通上遇到障礙，甚至在棒球交流上也頻繁遇到摩擦，不過自從他看到校內各處掛在牆上的口號「堅持到底就能做得到」（やればできる）後，便激起他內心的鬥志，甚至成為日語座右銘，體會到挑戰到底的重要性。

就連陳傑憲高中一年級、三年級時的導師川上聖史，也對陳傑憲的改變刮目相看、且印象深刻。當時，川上聖史同時擔任棒球顧問，負責協助宿舍生活。川上聖史透露，陳傑憲在學生時期相當感性，會容易將不滿的情緒表現在臉上，不過自從經歷過磨練後，陳傑憲也逐漸成為對團隊有重要貢獻的選手。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中1000萬！　11張發票公布了
柯文哲止痛藥吃最高劑量　院方首發聲
美方也在盯中共軍演！　AIT：沒理由在台海不負責任軍事施壓
小微遭強制遣返出境　移民署：國家安全沒有妥協空間
快訊／左腎積水、輸尿管結石　柯文哲明動手術
永豐金股東會紀念品出爐　送超實用「金元包」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奪命瞬間！朝空中扔石頭「引爆天劫」　印度9歲男童身亡

小心登機證被印「這神秘代碼」　過來人揭慘痛經驗：行程嚴重延誤

控訴南韓盜竊文化！中國魔術師拍片怒噴　韓教授不忍了：自卑感作祟

辦簽書會「0人參加」畫面超心碎　女1暖舉意外讓他變暢銷作家

災區高溫惡臭！緬甸增至2719死　強震瞬間「全國默哀60秒」

川普對普丁「失去耐心」！　芬蘭總統曝內幕：他很挫敗

紅到日本！NHK刊登台灣男神陳傑憲專訪　強調成功祕訣「堅持到底」

真相大逆轉！男稱孕妻在曼谷塌樓失聯　被抓包「扯謊斂財」遭逮

涉嫌走私「998隻陸寄居蟹」　2台男在日本被捕

緬甸「火化屍體」堆成山！曼谷倒塌大樓　已無生命跡象

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

金秀賢記者會「不給問」　記者直球對決..已讀不回

BIGBANG演唱會合體！GD緊抱他們笑了　大聲提太陽「優囉奔」急下跪謝罪XD

楊小黎「自己搖」嘿咻植物人老公　吳政迪「躺著賺難賺」被求脈搏不要動

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

奪命瞬間！朝空中扔石頭「引爆天劫」　印度9歲男童身亡

小心登機證被印「這神秘代碼」　過來人揭慘痛經驗：行程嚴重延誤

控訴南韓盜竊文化！中國魔術師拍片怒噴　韓教授不忍了：自卑感作祟

辦簽書會「0人參加」畫面超心碎　女1暖舉意外讓他變暢銷作家

災區高溫惡臭！緬甸增至2719死　強震瞬間「全國默哀60秒」

川普對普丁「失去耐心」！　芬蘭總統曝內幕：他很挫敗

紅到日本！NHK刊登台灣男神陳傑憲專訪　強調成功祕訣「堅持到底」

真相大逆轉！男稱孕妻在曼谷塌樓失聯　被抓包「扯謊斂財」遭逮

涉嫌走私「998隻陸寄居蟹」　2台男在日本被捕

緬甸「火化屍體」堆成山！曼谷倒塌大樓　已無生命跡象

好市多今起電子掃卡　「可5人同行？可掃聯名卡？」5大QA一次看

澐軒私藏坊結合白沙屯媽祖　400份紅龍果麵線贈家扶家庭

台南牛肉燒烤價高未標明　消保官要求具體揭露落實消費者權益

曾捧紅宋芸樺　知名樂團解散9年...愚人節驚喜宣布復出開唱！

整合重劃區一戰成名　賴運興花24年打造百億集團

不滿被擋社區外！莽男嗆警衛「沒被修理過」還亮槍　下場曝光

奪命瞬間！朝空中扔石頭「引爆天劫」　印度9歲男童身亡

HiNet 30週年！用為愛前行的光讓台灣寬頻上網持續發光　 新舊客戶同享最高現省14,400元

小心登機證被印「這神秘代碼」　過來人揭慘痛經驗：行程嚴重延誤

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

【超強魔術！】狂搖可樂開瓶竟沒爆？還可以轉移二氧化碳到香檳

國際熱門新聞

大馬天然氣管道爆炸　蕈狀雲竄天燒成火山

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

台婦受困倒塌飯店　不幸罹難

大馬爆炸63傷！燒毀49民宅　玻璃炸裂亂射

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

緬甸「火化屍體」堆成山！

川普對等關稅將開徵！美股受惠1領域反漲417點　聯電ADR飆逾9％

華爾街日報：美國擬全球20%齊頭關稅

曼谷政府大樓出現裂痕　急疏散百人

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

唯一醫師不做了！小鎮祭千萬年薪招新人

日預測：1地方若爆規模9強震　「災損恐達60兆」占全國GDP一半

整理包／川普解放日倒數！可能措施、影響曝

台付蓬佩奧590萬拉攏川普　卻遭美切割

更多熱門

相關新聞

2025賽季首位完全打擊竟然是…捕手

2025賽季首位完全打擊竟然是…捕手

芝加哥小熊隊今對運動家之戰火力全開，以18比3的大比分豪取勝利。其中，資深捕手凱利（Carson Kelly）在第八局完成完全打擊（Cycle），成為全場最耀眼的焦點。

官網盤點10大愚人節惡作劇

官網盤點10大愚人節惡作劇

父親遭控性侵女秘書輕生　韓饒舌歌手發聲了

父親遭控性侵女秘書輕生　韓饒舌歌手發聲了

道奇6連勝平隊史！大谷翔平盜壘吞3K

道奇6連勝平隊史！大谷翔平盜壘吞3K

道奇教頭驚訝魚雷球棒符合大聯盟規定

道奇教頭驚訝魚雷球棒符合大聯盟規定

關鍵字：

陳傑憲棒球日韓要聞日媒

讀者迴響

熱門新聞

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！

大地震　泰潛水員驚見魚群「躺平」奇景

大馬天然氣管道爆炸　蕈狀雲竄天燒成火山

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

快訊／小微被帶往專勤隊！移民署將擬強制遣返程序

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

女星車震「誤踢排檔」滑出巷口

台糖出重手解約！要業者返還銀髮住宅

不爽亂停車！百萬休旅先頂再撞

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面