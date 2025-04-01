　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父親遭控性侵女秘書輕生　饒舌歌手NO:EL親筆信哀悼！曾酒駕毆警

▲NO:EL。（圖／翻攝自glitched_company IG）

▲藝人NO:EL的父親是南韓前國會議員張濟元。（圖／翻攝自glitched_company IG）

記者羅翊宬／編譯

南韓執政黨國民力量前國會議員張濟元捲入性侵風波，今年1月被前女秘書指控，曾於2015年在首爾市江南區某飯店酒吧喝醉後，遭到其性侵。儘管張濟元曾經全面否認，卻仍選擇昨（31）日輕生。對此，張濟元踏入演藝圈的兒子NO:EL在父親被發現陳屍住處的3個小時後，透過社群平台上傳親筆信，引發外界關注。

根據韓媒《韓國經濟》，現年24歲的NO:EL（本名張龍峻）今（1）日透過社群平台Instagram上傳親筆信，疑似向涉嫌性侵而輕生謝罪的父親張濟元表達謝意，感謝出道以來的給予的厚愛與支持，「從小表演場，一直到我夢寐以求的演唱會，雖然發生太多事情，但（您）總是對我說因為我的歌曲和演藝活動而獲得安慰，讓我非常感謝。」

▲▼在張濟元輕生身亡後，NO:EL上傳親筆信。（圖／翻攝自Instagram）

▲在張濟元輕生身亡後，NO:EL上傳親筆信。（圖／翻攝自Instagram）

NO:EL表示，「為了您們，我會在更大的表演場地開演唱會、成為更優秀的藝術家，絕對不會讓您們丟臉！無論是離開我的好友、粉絲，或是因為對我的愛逐漸冷卻消逝而決定遠處安靜觀望支持的傢伙們，都是陪伴我青春的美好回憶......我愛您，謝謝讓我實現夢想。5月31日見。」

NO:EL將於5月31日在首爾市廣津區YES 24 Live Hall開個人演唱會。

報導指出，該則貼文是張濟元3月31日晚間11時40分被發現陳屍於首爾市江東區某住商混合大樓的3個小時後所上傳，由於時間點相當接近，不禁讓外界聯想，或許NO:EL早已知情父親將選擇以極端方式結束生命。警方強調，在張濟元陳屍現場並未發現可疑的入侵痕跡。

▲▼張濟元、NO:EL父子倆涉及多起爭議。（圖／翻攝自X）

▲張濟元、NO:EL父子倆涉及多起爭議。（圖／翻攝自X）

據悉，張濟元曾擔任第18、20、21屆國會議員，在尹錫悅代表國民力量參選總統時，更是競選團隊的秘書室長，在尹錫悅執政初期和權性東兩人被外界認為是「親尹二人組」，在政壇幾乎可以說是呼風喚雨。

至於NO:EL則是出道以來引發多起爭議！2017年參加電視台Mnet節目《高等Rapper》而為大眾所知，然而卻被爆出在未成年時曾對著女性雕像做出疑似口交等不雅動作，期間更被爆出試圖上網尋找性交易，且涉嫌酒駕、作偽證，甚至是毆打警察與行人，可謂是罄竹難書，而他犯案時更向受害者或警方開嗆「我爸是國會議員」，而他也因酒駕獲判1年有期徒刑，最後刑滿出獄。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

►飯店灌醉性侵女秘書！韓「親尹派」前國會議員輕生亡　現場留遺書

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
緬甸「火化屍體」堆成山！曼谷倒塌大樓　已無生命跡象
軍演為何「瞄準」北市空照圖？　宋忠平：精準打擊對台軍暸若指掌
快訊／柯文哲「二度戒護送醫」　無留院必要送返北所
獨／找到了！台中飼主：狗太吵才趕下車　重罰1.5萬
馬來西亞大爆炸63人送醫！燒毀49民宅滿地灰燼
快訊／鳳梨公司遭潑紅漆！　畫面曝光
假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」　判17年6月賠162
女星頻遭性騷…曾國城脫口「妳應該快習慣了吧」 7黑歷史被起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸「火化屍體」堆成山！曼谷倒塌大樓　已無生命跡象

全面開挖？曼谷倒塌大樓逾70工人「壓在主結構下」　搜救陷兩難

大馬爆炸63人送院！燒毀49民宅滿地灰燼　玻璃炸裂亂射天花板坍塌

名古屋市中心「汽車暴衝人行道」！撞倒多人釀7傷　現場慘況曝

父親遭控性侵女秘書輕生　饒舌歌手NO:EL親筆信哀悼！曾酒駕毆警

引誘男學生「小房間拍裸照」又性侵　英82歲男師恐被關到死

大馬天然氣管道爆炸！蕈狀雲衝天「降石頭雨」　燒成火焰山轎車融化

台男在柬埔寨被捕！警破獲詐騙據點「逮186人」　多到用公車載

睡覺被致命毒蜘蛛咬傷　男四肢恐怖腫脹「快像氣球一樣爆炸」

台婦在緬甸罹難！丈夫憶「差1秒就受困」　盼妻骨灰送回台灣

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

金秀賢記者會「不給問」　記者直球對決..已讀不回

BIGBANG演唱會合體！GD緊抱他們笑了　大聲提太陽「優囉奔」急下跪謝罪XD

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

楊小黎「自己搖」嘿咻植物人老公　吳政迪「躺著賺難賺」被求脈搏不要動

緬甸「火化屍體」堆成山！曼谷倒塌大樓　已無生命跡象

全面開挖？曼谷倒塌大樓逾70工人「壓在主結構下」　搜救陷兩難

大馬爆炸63人送院！燒毀49民宅滿地灰燼　玻璃炸裂亂射天花板坍塌

名古屋市中心「汽車暴衝人行道」！撞倒多人釀7傷　現場慘況曝

父親遭控性侵女秘書輕生　饒舌歌手NO:EL親筆信哀悼！曾酒駕毆警

引誘男學生「小房間拍裸照」又性侵　英82歲男師恐被關到死

大馬天然氣管道爆炸！蕈狀雲衝天「降石頭雨」　燒成火焰山轎車融化

台男在柬埔寨被捕！警破獲詐騙據點「逮186人」　多到用公車載

睡覺被致命毒蜘蛛咬傷　男四肢恐怖腫脹「快像氣球一樣爆炸」

台婦在緬甸罹難！丈夫憶「差1秒就受困」　盼妻骨灰送回台灣

米可白愛犬「全身插滿細針」！罹胃癌變瘦弱蜷曲…急喊：我沒虐待牠

他需要徹底的失敗！前大聯盟捕手狠批佐佐木朗希：軟弱

公牛3連霸名將之子投入NBA選秀　美媒評：下一個哈登

大安國中小跑車呂宸言領軍逆轉勝　朱浩恩想讀成功只因宿舍

時隔6年再交手！林昀儒化解5局點　逆轉擊敗昔世青4冠王

連愛心錢都偷！專偷樂捐箱鴛鴦盜落網　女嫌遭聲押獲准

李玉璽認愛許允樂3個月　「被爆男男戀」畫面曝...對象竟是男歌手

緬甸「火化屍體」堆成山！曼谷倒塌大樓　已無生命跡象

輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

快訊／美國線長約生變　NRF估7月貨量減約14%、陸製船多遭減簽約量

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

國際熱門新聞

大馬天然氣管道爆炸　蕈狀雲竄天燒成火山

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

台婦受困倒塌飯店　不幸罹難

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

川普對等關稅將開徵！美股受惠1領域反漲417點　聯電ADR飆逾9％

華爾街日報：美國擬全球20%齊頭關稅

曼谷政府大樓出現裂痕　急疏散百人

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

日預測：1地方若爆規模9強震　「災損恐達60兆」占全國GDP一半

唯一醫師不做了！小鎮祭千萬年薪招新人

整理包／川普解放日倒數！可能措施、影響曝

大馬爆炸63傷！燒毀49民宅　玻璃炸裂亂射

9歲女童牙科手術全身麻醉　回家路上猝死

台付蓬佩奧590萬拉攏川普　卻遭美切割

更多熱門

相關新聞

富二代揪天菜男KTV歡唱　下藥迷昏性侵還錄影

富二代揪天菜男KTV歡唱　下藥迷昏性侵還錄影

家境富裕的李姓男子偷偷喜歡上身材健美的男子阿志（化名），竟和謝姓友人設局約阿志到KTV唱歌，謝男藉故遲到，李男則趁阿志上廁所時，偷偷在杯子裡加G水（液態搖頭丸）迷昏阿志，然後再把阿志載往摩鐵，綑綁性侵還拍下不雅影片，事後阿志得知被侵犯後崩潰提告，一審判李男徒刑8年4月，全案上訴後，高雄高分院改判7年6月。

台灣有事「駐韓美軍」被調去抗中？

台灣有事「駐韓美軍」被調去抗中？

即／是否罷免尹錫悅？法院「這一天」宣判

即／是否罷免尹錫悅？法院「這一天」宣判

韓「親尹派」前議員輕生亡　遭控性侵女秘書

韓「親尹派」前議員輕生亡　遭控性侵女秘書

川普關稅戰反把盟友推向敵人！　中日韓同意協調立場作出回應

川普關稅戰反把盟友推向敵人！　中日韓同意協調立場作出回應

關鍵字：

日韓要聞南韓NO:EL張龍峻張濟元性侵

讀者迴響

熱門新聞

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！

大地震　泰潛水員驚見魚群「躺平」奇景

大馬天然氣管道爆炸　蕈狀雲竄天燒成火山

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

快訊／小微被帶往專勤隊！移民署將擬強制遣返程序

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼

台糖出重手解約！要業者返還銀髮住宅

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面