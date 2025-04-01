父親遭控性侵女秘書輕生　饒舌歌手NO:EL親筆信哀悼！曾酒駕毆警

▲藝人NO:EL的父親是南韓前國會議員張濟元。（圖／翻攝自glitched_company IG）

記者羅翊宬／編譯

南韓執政黨國民力量前國會議員張濟元捲入性侵風波，今年1月被前女秘書指控，曾於2015年在首爾市江南區某飯店酒吧喝醉後，遭到其性侵。儘管張濟元曾經全面否認，卻仍選擇昨（31）日輕生。對此，張濟元踏入演藝圈的兒子NO:EL在父親被發現陳屍住處的3個小時後，透過社群平台上傳親筆信，引發外界關注。

根據韓媒《韓國經濟》，現年24歲的NO:EL（本名張龍峻）今（1）日透過社群平台Instagram上傳親筆信，疑似向涉嫌性侵而輕生謝罪的父親張濟元表達謝意，感謝出道以來的給予的厚愛與支持，「從小表演場，一直到我夢寐以求的演唱會，雖然發生太多事情，但（您）總是對我說因為我的歌曲和演藝活動而獲得安慰，讓我非常感謝。」

▲在張濟元輕生身亡後，NO:EL上傳親筆信。（圖／翻攝自Instagram）

NO:EL表示，「為了您們，我會在更大的表演場地開演唱會、成為更優秀的藝術家，絕對不會讓您們丟臉！無論是離開我的好友、粉絲，或是因為對我的愛逐漸冷卻消逝而決定遠處安靜觀望支持的傢伙們，都是陪伴我青春的美好回憶......我愛您，謝謝讓我實現夢想。5月31日見。」

NO:EL將於5月31日在首爾市廣津區YES 24 Live Hall開個人演唱會。

報導指出，該則貼文是張濟元3月31日晚間11時40分被發現陳屍於首爾市江東區某住商混合大樓的3個小時後所上傳，由於時間點相當接近，不禁讓外界聯想，或許NO:EL早已知情父親將選擇以極端方式結束生命。警方強調，在張濟元陳屍現場並未發現可疑的入侵痕跡。

▲張濟元、NO:EL父子倆涉及多起爭議。（圖／翻攝自X）

據悉，張濟元曾擔任第18、20、21屆國會議員，在尹錫悅代表國民力量參選總統時，更是競選團隊的秘書室長，在尹錫悅執政初期和權性東兩人被外界認為是「親尹二人組」，在政壇幾乎可以說是呼風喚雨。

至於NO:EL則是出道以來引發多起爭議！2017年參加電視台Mnet節目《高等Rapper》而為大眾所知，然而卻被爆出在未成年時曾對著女性雕像做出疑似口交等不雅動作，期間更被爆出試圖上網尋找性交易，且涉嫌酒駕、作偽證，甚至是毆打警察與行人，可謂是罄竹難書，而他犯案時更向受害者或警方開嗆「我爸是國會議員」，而他也因酒駕獲判1年有期徒刑，最後刑滿出獄。

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