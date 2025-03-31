清明時節多吃芋頭、山藥　重症醫籲：別吃「2類食物」



▲醫師表示，清明節可以多吃芋頭、山藥等。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

清明連假即將到來，重症醫師黃軒說，清明飲食要多吃蘿蔔、芋頭、山藥等，可以溫胃祛濕，要避免油膩、生冷食物。

醫師黃軒在臉書發文表示，清明飲食宜溫，多吃時令蔬菜水果，如紅薯、蘿蔔、芋頭、山藥等，有助於溫胃祛濕、避免油膩、生冷食物，也要注意保暖，隨身帶薄外套，「溫差大殺傷力大，大家一定要注意保暖。」

黃軒說，適度運動但要避免太劇烈，早晚較冷時段，運動前務必暖身。至於心情方面，「季節性情緒失調（Seasonal Affective Disorder,SAD），常在雨季時加劇。這段時期日照減少、天氣陰雨綿綿，故保持心情舒暢（例如運動、唱歌，繪圖等休閒活動），避免情緒波動，有助於穩定心思。」

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黃軒表示，掃墓要選擇防滑鞋底，也要避免在山頂防雷擊，如果陰雨易致鬱悶，可喝玫瑰花熱茶，適當補充維生素D。

黃軒強調，清明節會不會下雨，取決地理位置，「健康方面，需注意防潮、保暖與情緒調節，而古代的農耕與文化層面意義，更凸顯了氣候與人文的緊密連結。建議民眾根據所在地區氣象預報，提前規劃行程與健康管理，適時調整生活方式，注意保暖、飲食、運動和情緒，以維護健康。」

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