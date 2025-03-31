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清明前夕祭史明　蔡英文憶往事：攜手團結一起做勇敢的台灣人

▲▼前總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲前總統蔡英文致祭史明。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文，下同）

記者郭運興／台北報導

台獨建國運動先驅史明2019年9月20日病逝，享嵩壽103歲，前總統蔡英文每年清明都會赴史明墓園獻花致祭，今（31日）蔡英文發文透露，今年清明節前夕，她再次來到八里山上，和史明歐吉桑說說話，回憶起過往史明的往事，她強調，自己相信，只要大家把史明的話記在心中，就可以在困境中找到堅強的力量，希望大家都能攜手團結，帶著史明的堅毅精神，一起做一位勇敢的台灣人，讓台灣繼續走在民主、自由的道路上，走向世界。

蔡英文表示，每年到了這個時候，他總會特別想起，和史明歐吉桑一起吃飯，分享台灣大小事的那段時光。自己也會想起，史明歐吉桑一路走來，無論面對多大的挑戰，總是不忘初衷，一步一步朝著想望的那個台灣，意志堅定地向前走去。

蔡英文回憶，史明歐吉桑的一生，都在為台灣的未來奮鬥、打拚，最常提到的，就是台灣人一定要團結起來，才能抵抗外來的壓迫。自己相信，只要大家把史明歐吉桑的話記在心中，就可以在困境中找到堅強的力量。

蔡英文提到，史明教育基金會的朋友們，還帶了「新珍味」的積木模型，並熱情地邀請她，到日本東京新珍味史明紀念館，她也非常期待，親自到訪的那一天。

▲▼前總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

最後，蔡英文強調，上週末剛結束的「大港開唱」，有一句「做一個堂堂正正的台灣人」，許多喜歡音樂的年輕人，都與這句標語合影。她希望，大家都能攜手團結，帶著史明歐吉桑的堅毅精神，一起做一位勇敢的台灣人，讓台灣繼續走在民主、自由的道路上，走向世界。

▼前總統蔡英文與史明昔日合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼前總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

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