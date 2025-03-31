神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

記者陳冠宇／綜合報導

清明將至，大陸的高速公路也開始出現壅塞現象，不過近日傳出廣東高速公路上有車主不堪前方塞車，直接集體倒車，而且還後退了7公里之遠，引發議論。有人批評此舉太危險，應該終身禁止駕駛。

《華商報》報導，3月30日，有大陸網友發布影片稱廣昆高速（廣州－昆明高速公路）往廣州方向疑似因發生事故，「車輛全部倒車7公里。」

根據網友發布的8秒行車記錄器影片顯示，車輛倒車影像鏡頭已打開，有倒車提示音，車輛的確是在倒車狀態。影片還顯示，有其他車輛也在高速公路上向後倒車。

當地高速公路工作人員表示，並未接到事故通報，但確實車流量大，通行緩慢，車子移動比較緩慢，大致有1公里的緩慢路段。從高速公路監視器來看，目測車子時速達到40公里左右。

▲▼廣東高速公路上出現集體倒車。（圖／翻攝華商報大風新聞）

工作人員分析塞車的原因，「主要今天是週日，車子太多，和清明節快到了也有關係。……往年清明前後是車流量比較大，緩慢通行，但是一般不會擁堵，因為我們廣州到清遠的這條高速是雙向8車道，但是如果是一些兩車道的就未必了」。

該工作人員也明確表示，「高速路上是不可以倒車、逆行的。只能是選最近的出口出去。特殊情況下，要看交警具體怎麼判斷。」

消息曝光後，引發大量網友討論，有人質疑倒車行為的危險性，「原地掉頭是什麼神仙操作？明顯有問題」、「危險駕駛罪，終身禁駕」、「這樣倒車違反交規嗎？會不會扣分罰款啊？」

還有大陸網友說，「這樣倒車跟掉頭開，有何區別？若真是倒車倒了7公里，那還不如掉頭開，豈不是更安全？」，也有人質疑「逢假必堵？？」、「這種事發生在廣東的高速一點不奇怪，好多高速違法、不可思議的高速違法都發生在那裡」。