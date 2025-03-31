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鹿草分隊小小消防員體驗營熱鬧登場　學童體驗消防英雄任務

▲▼ 嘉義縣消防局鹿草分隊 嘉有小小消防員！消防體驗熱鬧登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲嘉義縣消防局鹿草分隊 嘉有小小消防員！消防體驗熱鬧登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局30日於鹿草鄉鹿草分隊辦理小小消防員體驗營活動，此次活動在鹿草分隊臉書「鹿消郎抵嘉」粉絲頁開放報名後不到1小時即報名額滿，分隊趕緊關閉報名網站並公告額滿。

▲▼ 嘉義縣消防局鹿草分隊 嘉有小小消防員！消防體驗熱鬧登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

這次活動為嘉義縣消防局結合婦幼節及清明節合辦的親子及消防體驗活動，會中鹿草鄉長嚴珮瑜及嘉義縣議員詹琬蓁、江佩曄、黃惠汝議員均蒞臨指導及實際參與活動，活動非常圓滿成功，參加的學童及家長均讚譽有加，並表示學習到了非常多的防救災知能。

▲▼ 嘉義縣消防局鹿草分隊 嘉有小小消防員！消防體驗熱鬧登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

本次小小消防員體驗營活動35位小朋友需由家長全程陪同參與，活動項目除讓學童了解各項消防知能外，活動期間同時針對民眾及孩童加入廉政宣導之橋段，期望廉政英雄之品格養成從小就開始紮根，也可增進親子之間關係，本次活動包括：消防尚勇(拖拉消防水帶)、打火英雄（讓孩童穿著消防衣進行射水體驗）、救護搬運（搬運傷患）、爬高勇消(體驗登爬消防車輛後方車梯)、科技救災（消防機器人的介紹及操作），並由嘉義縣消防局政風室主任游智仁以兒童廉政繪本的方式進行廉政宣導，使小朋友們獲得廉政的相關知識。

▲▼ 嘉義縣消防局鹿草分隊 嘉有小小消防員！消防體驗熱鬧登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

另清明節將至，民眾慎終追遠時燃燒雜草整理墓園，造成雜草火警頻傳，不僅使得消防人員疲於奔命搶救，也造成空氣污染，故此次活動之前，鹿草消防分隊特地邀請鹿草鄉鄉長嚴珮瑜一同前往鹿草鄉立殯儀館拍攝清明掃墓除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、垃圾「要」帶走之「四不一要」宣導影片，希望在替祖先掃墓、慎終追遠時，也要確保公共安全。

▲▼ 嘉義縣消防局鹿草分隊 嘉有小小消防員！消防體驗熱鬧登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局表示，很感謝一同參與的學童、家長及宣導人員，讓整個活動圓滿成功，也希藉由此次活動，讓學童及家長了解更多的防火、防災知能，嘉義縣消防局並呼籲民眾清明掃墓記得「四不一要」原則，不要讓祖先及消防員清明節變成「清明劫」。

 
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