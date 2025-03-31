好市多烤雞剪開「噴出血」！她直呼不敢再買...客服這樣回覆

▲民眾抱怨，在好市多常常買到會冒血的烤雞。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣，現烤的全雞、雞腿等美食，也深受顧客喜愛。不過，近日一名女網友指出，她買了一隻烤雞回家還用烤箱烤過，一刀剪開雞胸竟噴出血來，而且已經遇到第二次了，實在是無法接受。

該名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，25日中午到好市多買了一隻烤雞，她買回家後先冰到冰箱，下午要吃之前還加入香料增加風味，用上火180度、下火150度放進烤箱烤過，沒想到晚餐食用時一刀剪開雞胸，竟然噴出血水，讓她不解PO文詢問網友，自己到底是哪個步驟出錯了。

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原PO還說，遇到冒血的雞已不是第一次，正是因為有上次經驗，之後如果有買烤雞一定都會再烤過，再烤一次的時候還會再加一些香料增加風味，沒想到還是讓她遇到同樣的狀況相當無奈，並PO出照片佐證。

▲女網友PO出冒血水的烤雞。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對於烤雞噴血，原PO還在疑惑是否家中烤箱壞了、或是溫度不夠，卻突然頓悟「這本來就是熟食不是嗎？如果我沒有再烤一次，裡面究竟會有多生？到底是我運氣不好，還是什麼原因？」事後原PO致電客服，對方表示下次遇到這個狀況，把烤雞拿回賣場請賣場人員確認和處理。

對此，網友們紛紛表示，「上火180度下火150度烤1.5小時，就算全生雞也會被烤熟吧」、「我覺得好市多近期大火烤是過猶不及」、「直接跟衛生局檢舉啦！白肉一定要熟食」、「買過一次，肉沒熟+血水，回家用電鍋蒸一下就好，外加一點米酒胡椒，蒸出來就很美味肉不會太乾」、「曾經買過2次沒熟的烤雞，隔天再用烤箱烤熟」、「那怎麼外面賣的烤雞都沒有這麼血？還是只有好市多的雞，才是雞啊。」

另外，有網友提到可能是骨髓中血紅素的關係才會噴血，不是烤雞沒熟，原PO表示自己還是無法接受，下次會考慮是否再購買此品項。

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