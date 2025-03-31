台北橋「機車瀑布」經典畫面變模型！網敲碗實體版：哪裡下單

▲AI生成的「機車瀑布」模型，引發網友熱議。（圖／翻攝Threads／@ioi_ioi_h）

圖文／CTWANT

新北市三重通往台北市的台北橋，每逢上下班時刻就會湧現大批機車，形成壯觀的「機車瀑布」景象，曾多次登上國際新聞版面。近日有網友分享，日本知名模型車大廠TOMICA疑似推出了一款「機車瀑布」模型，逼真還原經典機車潮停等紅燈的畫面，讓網友看了直呼「一定買爆」。

日前有網友在Threads分享一張照片，疑似是日本知名模型車大廠TOMICA推出了「機車瀑布」模型。不過，這其實是原PO突發奇想，利用AI技術重現「機車瀑布」情景的玩具模型圖。

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原PO表示，他先跟ChatGPT分析TOMICA模型的特徵，再請ChatGPT生成台北橋機車瀑布的情景，經過多次微調，才打造出這張還原度超高的AI合成模型圖。

▲「機車瀑布」夜間版。（圖／翻攝Threads／@ioi_ioi_h）

該貼文吸引68萬次瀏覽，雖然這款模型並未真實推出，但還是有不少人敲碗實體版本，「TOMICA要是夠有生意眼光的話應該馬上商品化，賣爆吧」、「這個若是實體發售應該很不賴，不過上色會上到死掉」、「TOMICA要是真的出這款，我絕對買爆送給每個外國朋友！大家一定都會想來看這個勝景」、「這個有出嗎？我一定買」、「哪裡下單」。

也有網友補充TOMICA製作玩具模型的小巧思，「TOMICA小汽車是定義在兒童玩具，所以小汽車都沒有後照鏡，是為了不會刮傷小朋友喔，有買過的可以拿起來看都是沒有後照鏡的」。

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