「好市多賣滷肉飯」外帶驚呆一票人：什麼詭異組合！千千也買了

▲好市多也賣起滷肉飯。（圖／翻攝好市多IG）



網搜小組／劉維榛報導

好市多又推新品！一名網友表示，在熟食部看到滷肉飯與關東煮的圖片，兩者都是一碗99元，但原PO對於配菜卻狂搖頭，「還給你一顆貢丸，什麼詭異組合？」文章曝光後，一票網友也看傻，「這配色...降低了食慾」、「沒事，我繼續吃熱狗」；而美食網紅千千也好奇外帶一份滷肉飯，粉絲紛紛卡位等試吃心得。

一名網友在臉書《爆廢公社》驚呼，看到好市多熟食部有新品上架，竟推出道地台灣小吃「滷肉飯」，一碗售價99元；還有日式關東煮，一碗同樣為99元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也好奇查看好市多IG限時動態，發現也有外帶餐盒，容物有3條小香腸、1顆貢丸與小黃瓜。這令原PO直言，「哪個天才想出來的？還給你一顆貢丸，什麼詭異組合？」

文章曝光後，網友紛紛也看傻，「沒事，我繼續吃熱狗」、「看起來就不好吃啊」、「還加顆貢丸」、「空虛感大概有98分，這配色...降低了食慾」、「買一送一，我就買」、「這個感覺CP值不高」、「好歹用碗裝，用這種紙餐盒裝，感覺不值99元，雖然用碗裝99元，但也是很盤」、「好市多就專心賣好熱狗/牛肉捲就好了，不要想那些邪魔歪道的東西」。

百萬美食網紅千千也在臉書表示，「好市多居然賣滷肉飯了，太好奇了，立刻買一份回去試試看。」底下網友也卡位坐等試吃心得，「期待千千分享（踩雷）」、「同樣卡評價，我下個禮拜要去」、「關東煮應該也有一起開箱吧」、「99元？這價格有點嚇到」、「瞬間覺得牛肉捲好便宜」。