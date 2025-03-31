點數今最後1天！好市多、全家、麥當勞「清單一次看」　網驚忘記了

▲快查看是否有點數在今天到期。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

今天是3月最後一天，可別讓辛苦累積1年的點數蒸發了！一名網友列出14家餐廳、賣場的點數，期限只到今天就要到期，像是全家點數、好市多好多金、麥當勞與加油站等，快把握今天用光。文章引來大票網友驚呼，「沒提醒我真的沒注意」、「真的都忘記了」。

一名網友在PTT「Lifeismoney板」熱心表示，許多餐廳、賣場或超商線上點數，將在今（3月31日）到期，還沒用掉的人，可要把握最後一天兌換完畢，清單如下：

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1.LINE裡的麥當勞點點卡、麥當勞舊版APP點數。

2.全家點數。

3.大潤發發幣。

4.中油VIP。

5.爭鮮。

6.勝博殿。

7.美聯社。

8.享聚點。

9.松本清。

10.迷客夏。

11.Costco。

12.莫凡彼。

13.微風。

14.全國加油站。

另外，原PO也整理出「參加特殊活動」而得到的贈點、購物金、兌換券同樣在金日到期，像是「台新ATM點數」、「Happy Go的全家50元購物金」、「部分活動的OPENPOINT點數」、「去年12/31送的新年蝦幣」、「台灣Pay 100元數位券」、「誠品『點點放大100倍』的折價券」、「街口領券20元」、「高鐵、Hami 點數兌換的商品券」等。

實用文章曝光後，網友紛紛讚爆，「感謝提醒，我都忘了麥當勞的點數了」、「真的都忘記了」、「好人一生平安！以後可以多發類似的提醒文，不然好多根本沒在注意」、「推分享整理」、「沒提醒我真的沒注意」、「我就是需要整理超人」。