巨蟹座得好友相助！12星座最新運勢　射手有家庭壓力

▲巨蟹座的朋友這星期可能得到好友相助。(示意圖/CFP)



文/辰宇力 ☆ 2025.03.31 - 2025.04.06 星象預測與12星座運勢

近期星況

金星與水星同步逆行進入雙魚座,儘管看來百步維艱,然而巧妙地化解了巨蟹座的火星與在雙魚座的土星在這幾個月來鎖住的困頓。讓人在走投無路時,以為進入困境,轉身離開,卻反而打開眼界,看到另一條突破現狀的新路。置之死地而後生,天無絕人之路。

展望未來7日,#巨蟹 得好友相助。#摩羯 獲取關注。#金牛 行程緊湊。#雙子 吃飽睡好。#天秤 遠途旅行。#白羊 享受生活。#處女 乘風破浪。#射手 家庭帶來壓力。#水瓶 煩躁。#天蠍 花大錢。#雙魚 四處奔波。#獅子 處理壓力。

【一週星情氣候名詞解析】

・晴 : 開心的一天。順順利利,或許也會有好事發生。

・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。

・陰 : 有點壓力,甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。

・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況,甚至受到實質的損害。

・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情,或是受到較為嚴重的實質損害。

【12星座一週星情氣候】

♈️ 白羊座 Aries (03/21~04/19)

本週開運色 : 褐、墨綠

3/30 (SUN): 暴雨 Heavy Rain

3/31 (MON): 晴 Sunny

4/1 (TUE): 晴 Sunny

4/2 (WED): 晴 Sunny

4/3 (THU): 晴 Sunny

4/4 (FRI): 雨 Rain

4/5 (SAT): 暴雨 Heavy Rain

4/6 (SUN): 雨 Rain

♉️ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)

本週開運色 : 藍、藍綠

3/30 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/31 (MON): 陰 Cloudy

4/1 (TUE): 陰 Cloudy

4/2 (WED): 晴 Sunny

4/3 (THU): 晴 Sunny

4/4 (FRI): 晴 Sunny

4/5 (SAT): 晴 Sunny

4/6 (SUN): 晴 Sunny

♊️ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)

本週開運色 : 褐、墨綠

3/30 (SUN): 晴 Sunny

3/31 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/1 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/2 (WED): 陰 Cloudy

4/3 (THU): 陰 Cloudy

4/4 (FRI): 晴 Sunny

4/5 (SAT): 晴 Sunny

4/6 (SUN): 晴 Sunny

♋️ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)

本週開運色 : 藍、藍綠

3/30 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/31 (MON): 晴 Sunny

4/1 (TUE): 晴 Sunny

4/2 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/3 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/4 (FRI): 陰 Cloudy

4/5 (SAT): 陰 Cloudy

4/6 (SUN): 陰 Cloudy

♌️ 獅子座 Leo (07/23~08/22)

本週開運色 : 藍、綠

3/30 (SUN): 晴 Sunny

3/31 (MON): 雨 Rain

4/1 (TUE): 雨 Rain

4/2 (WED): 晴 Sunny

4/3 (THU): 晴 Sunny

4/4 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/5 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/6 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

♍️ 處女座 Virgo (08/23~09/22)

本週開運色 : 綠、黃

3/30 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/31 (MON): 晴 Sunny

4/1 (TUE): 晴 Sunny

4/2 (WED): 雨 Rain

4/3 (THU): 雨 Rain

4/4 (FRI): 晴 Sunny

4/5 (SAT): 晴 Sunny

4/6 (SUN): 晴 Sunny

♎️ 天秤座 Libra (09/23~10/23)

本週開運色 : 銀白、藍紫

3/30 (SUN): 暴雨 Heavy Rain

3/31 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/1 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/2 (WED): 晴 Sunny

4/3 (THU): 晴 Sunny

4/4 (FRI): 雨 Rain

4/5 (SAT): 暴雨 Heavy Rain

4/6 (SUN): 雨 Rain

♏️ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)

本週開運色 : 黃、藍

3/30 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

3/31 (MON): 陰 Cloudy

4/1 (TUE): 陰 Cloudy

4/2 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/3 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/4 (FRI): 晴 Sunny

4/5 (SAT): 晴 Sunny

4/6 (SUN): 晴 Sunny

♐️ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)

本週開運色 : 藍紫、海綠

3/30 (SUN): 晴 Sunny

3/31 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/1 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/2 (WED): 陰 Cloudy

4/3 (THU): 陰 Cloudy

4/4 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/5 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/6 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

♑️ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)

本週開運色 : 紫、淺海綠

3/30 (SUN): 雨 Rain

3/31 (MON): 晴 Sunny

4/1 (TUE): 晴 Sunny

4/2 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/3 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/4 (FRI): 陰 Cloudy

4/5 (SAT): 陰 Cloudy

4/6 (SUN): 陰 Cloudy

♒️ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)

本週開運色 : 紫、淺海綠

3/30 (SUN): 晴 Sunny

3/31 (MON): 雨 Rain

4/1 (TUE): 雨 Rain

4/2 (WED): 晴 Sunny

4/3 (THU): 晴 Sunny

4/4 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/5 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

4/6 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

♓️ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)

本週開運色 : 紅紫、黃

3/30 (SUN): 晴 Sunny

3/31 (MON): 晴 Sunny

4/1 (TUE): 晴 Sunny

4/2 (WED): 雨 Rain

4/3 (THU): 雨 Rain

4/4 (FRI): 晴 Sunny

4/5 (SAT): 晴 Sunny

4/6 (SUN): 晴 Sunny