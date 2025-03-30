　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現在正值日本櫻花季。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師表示，國外天災動盪多，金牛座、獅子座、天蠍座、雙魚座出國運反而超好。

TOP 4：雙魚座

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年對雙魚座來說，是充滿機會與驚喜的一年，特別是在出國方面，運勢格外強勁，無論是旅遊、留學、工作派遣，甚至長期移居，都容易遇到順利的安排與貴人相助。

今年你可能會收到意想不到的旅行邀請，或是在計畫出國時發現有優惠方案、特別機會，讓夢想旅程更輕鬆實現。

TOP 3：天蠍座

2025年對天蠍座來說，出國的好運主要體現在「貴人相助，受到招待」，讓你的旅程輕鬆又愉快。今年你可能會因工作關係，被邀請參與國際會議、考察或合作計畫，相關費用由公司或合作夥伴負擔，讓你享受到免費或低成本的海外行程。

此外，家人、朋友或另一半也可能主動邀請一同出遊，甚至願意幫你支付部分費用，讓你不必為經濟問題而煩惱。若你本身是從事商業、文化或藝術相關行業，還可能因為客戶、贊助方的支持，而獲得難得的國外旅行機會。

TOP 2：獅子座

2025年獅子座的出國運勢強勁，主要表現在「出國後的好事連連」。今年無論是旅遊、留學、出差或短期進修，都容易在海外遇到關鍵機會，讓人生邁向更好的方向。

特別是在事業與人脈方面，出國後可能結識重要人士，獲得新的合作機會，甚至讓財務狀況有所提升。例如，出國考察可能讓你發現新市場，海外進修可能讓你遇到影響深遠的導師，甚至單純旅行也可能促成一場意想不到的好運。

此外，獅子座本身的個人魅力，也會在國外環境中發揮得淋漓盡致，吸引來自不同文化背景的貴人賞識，讓未來發展更上一層樓。

TOP 1：金牛座

2025年金牛座的出國運勢旺盛，特別是「撿到便宜」方面，讓你用最划算方式享受高品質的旅程。今年你特別容易遇到旅行優惠，例如機票、住宿、交通等都有折扣，甚至可能因為信用卡回饋、里程兌換或抽獎活動，而獲得免費升等。

此外，你的朋友或家人可能會分享內部優惠資訊，讓你搶到超值價格，甚至獲得免費住宿、機票補助或高端體驗。無論是豪華飯店升等、商務艙特價，還是當地行程折扣，都能在今年用最精打細算的方式，享受最超值的海外旅程。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新建大樓震垮！曼谷49層「爛尾鬼樓」屹立不搖　網驚：30年都
柯文哲就診2小時　醫師評估「未達留院標準」
快訊／國道死亡車禍　車頭嚴重變形...駕駛宣告不治
批北所僅會通知「收屍」　陳佩琪憂柯文哲：大概1、2年就走了
范瑋琪開唱哀悼大S　粉絲都哭了
俄拖延美停火協議　澤倫斯基：應加強施壓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵最新費率出爐「維持4.551元」　北高票價仍有230元調漲空間

緬甸2周內恐有規模6以上餘震！專家示警：觸發南段斷層活動

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

進入4月「還是涼冷」　最新預測曝

今明「全台有雨」　清明連假天氣曝

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

好市多要「掃卡」入場！4月新制懶人包　日本機場啟動自助通關機

基隆街友深夜全身「包透明塑膠」睡騎樓　畫面嚇壞網友：以為是屍體

快訊／2縣市低溫特報！　急凍跌破10度

快訊／3縣市大雨特報！東北風影響雨彈炸　最新警戒區曝

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

緬甸強震來襲！　曼谷大樓泳池晃不停畫面曝

高鐵最新費率出爐「維持4.551元」　北高票價仍有230元調漲空間

緬甸2周內恐有規模6以上餘震！專家示警：觸發南段斷層活動

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

進入4月「還是涼冷」　最新預測曝

今明「全台有雨」　清明連假天氣曝

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

好市多要「掃卡」入場！4月新制懶人包　日本機場啟動自助通關機

基隆街友深夜全身「包透明塑膠」睡騎樓　畫面嚇壞網友：以為是屍體

快訊／2縣市低溫特報！　急凍跌破10度

快訊／3縣市大雨特報！東北風影響雨彈炸　最新警戒區曝

五十肩和年紀沒有絕對關係！醫曝致病原因　妙招分享緩解疼痛

昇捷建設導入ESG+ AI技術於建築與碳排監測　歐盟專家肯定

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

清明掃墓防火警！金門派無人機巡查　亂燒雜草釀空汙最高罰10萬

吃五穀粉當早餐養生藏陷阱　醫揭1特性「血糖狂飆升」

柯文哲深夜戒護外醫2小時！　北所今說明：醫師評估未達留院標準

為傳播妹街頭狂轟25槍！3槍手攜槍投案　2聲押禁見、1少年裁定收容

新建大樓震垮！曼谷49層「爛尾鬼樓」屹立不搖　網驚：30年都沒事

水上鄉首辦台味の復古趴　500人與神明一起吃辦桌

高鐵最新費率出爐「維持4.551元」　北高票價仍有230元調漲空間

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

今明「全台有雨」　清明連假天氣曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

進入4月「還是涼冷」　最新預測曝

陸配恩綺喊：台灣正經歷綠色恐怖，顛倒黑白

基隆街友包透明塑膠睡騎樓　畫面嚇壞網友

快訊／2縣市低溫特報！急凍跌破10度

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

快訊／3縣市大雨特報！入夜雨區再擴大

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

快訊／3縣市大雨特報！雨彈炸

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

更多熱門

相關新聞

小孟老師／3月30日星座運勢

小孟老師／3月30日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，3月30日如下：

小孟老師／3月29日星座運勢

小孟老師／3月29日星座運勢

財經網美秒揪鍾明軒「邏輯漏洞」嗆爆

財經網美秒揪鍾明軒「邏輯漏洞」嗆爆

12星座一周運勢3／24-3／30

12星座一周運勢3／24-3／30

旅日最後1天！「台灣來的」司機1舉動暖炸

旅日最後1天！「台灣來的」司機1舉動暖炸

關鍵字：

小孟老師星座出國

讀者迴響

熱門新聞

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

男星父親被轎車撞死！

獨／權樂告別式「百位好友送別」

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

緬甸強震重創詐騙園區　豬仔趁亂逃跑

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

強震來襲26桌客人沒付錢　曼谷日料店損失近4萬

曼谷第二高樓狂搖　14秒片驚呆網友

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面