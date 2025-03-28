過的身心俱疲！12星座「內耗指數」曝　1星座100%奪冠

▲12星座內耗原因不同，快來看看怎麼解。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

「內耗」一詞近年相當火紅，現代有不少人淪陷在自我內耗的問題中，不管是工作、感情或是家庭。本次透過雷諾曼占卜分析12星座內耗指數，快來看看遇到內耗時，該怎麼改善吧！

牡羊座（3/21~4/19)

牡羊座內耗指數5%，牡羊座有話直說，他跟你說完後，你認為彼此吵架了，他認為我話說完了一派輕鬆，完全不記仇就是牡羊座的特質也算優點。

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金牛座（4/20~5/20)

金牛座內耗指數25%，金牛座非常清楚自己要什麼，很難會有內耗的時候，但工作上如果遇到非常難溝通的同事或主管，金牛座很容易情緒被影響，開始找朋友抱怨，造成25%的內耗機率。

雙子座（5/21~6/20)

雙子座內耗指數40%，雙子座是樂天派，唯一有可能會內耗的地方來自長輩，雙子如果遇到無法溝通的長輩，又想做好晚輩該有的禮貌，就會開始內耗，建議雙子善用自己的溝通能力，所有事情都有最好的安排。

巨蟹座（6/21~7/22)

巨蟹座內耗指數55%，巨蟹座非常重視家人，但有時候會接受家人不合理的要求或太過想符合家人的期待，長期壓迫下的巨蟹，就會開始有內耗的情形，建議巨蟹適當的與家人說出內心的想法，切勿所有事情都自己扛自己承受喔！

獅子座（7/23~8/22)

獅子座內耗指數80%，獅子座太想掌控所有事情，當事情與自己預期的走向不同時，獅子就會開始焦慮，焦慮到極限時就會對身邊的人生氣或吵架，建議獅子座設定好規則，掌控自己該掌控的，放下自己過度操心的人事物。

處女座（8/23~9/22)

處女座內耗指數65%，處女座太愛面子，當發現自己能力還不夠，但又想裝作自己沒問題的時候，就在內耗，有時候面具就是讓你心累的原因，建議處女座放下自己的面具，相信所有事情都有出路，並承認自己無法十項全能。

天秤座（9/23~10/22)

天秤座內耗指數100%，天秤座過度追求完美，但內耗的地方在於「嚴以律人、寬以待己」，你期待別人給予你追求的完美，這句話原本就是矛盾的，所以你的內耗來自於你很難體驗到自己想要的完美，建議天秤自己想辦法追求自己要的完美，不過度期待他人實現你的夢想。

天蠍座（10/23~11/21)

天蠍座內耗指數70%，天蠍座是標準的心事藏心裡，很少與人訴苦，所以你的內耗來自於不懂的找人談心，建議天蠍座一定要有幾個能談心的朋友，這會讓你的內耗指數下降很多。

射手座（11/22~12/21)

射手座內耗指數60%，射手座的內耗來自於不清楚自己到底想要什麼，所以有時候射手得到了其它人羨慕的東西，但射手內心卻是空虛的，建議射手的大家能透過不斷的嘗試，理解自己想要什麼，來降低自己內耗的機率。

摩羯座（12/22~1/19)

魔羯座內耗指數10%，摩羯座太清楚什麼對自己有利，什麼人事物該遠離了，所以基本上摩羯很少有情緒，如果真的要說，應該就是工作吧，當公司資源給不夠，讓摩羯心有餘而力不足時，這種時候摩羯才有可能心累到內耗。

水瓶座（1/20~2/18)

水瓶座內耗指數7%，水瓶座有自己的思考邏輯，這7%是來自水瓶自己想不透的事情，外界的人事物要影響到水瓶實在是太難了！

雙魚座（2/19~3/20)

雙魚座內耗指數80%，雙魚座優柔寡斷，需要一個能幫他決定事情的人在身邊，如果身邊沒有這樣的角色存在，雙魚就會非常內耗，他們光想著事情該怎麼進行，就可以想一個月，最後還有可能沒有結論，建議雙魚找伴侶或長輩討論事情，或是尋求專家的建議，不要自己憑空想像。