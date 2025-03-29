環保再升級！　嘉義縣補助淘汰老舊機車最高2萬1,000元

▲ 換購電動車好康抵「嘉」，嘉縣補助史上最高2萬1,000元。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為鼓勵民眾換購電動機車，嘉義縣不僅補助淘汰老舊機車每輛2,000元起，如果同時換購電動機車，可加碼申請經濟部產業發展署補助，最多2萬1,000元，補助金額史上最高，經費用完為止。

環保局表示，隨著機車齡增長，其排放的空氣污染物濃度相對提高，改騎乘電動機車，不僅有助於改善空氣品質，還可免除排氣檢驗及繳納燃料稅。此外，嘉義縣目前設有約170處電池充(換)電站，十分便利。

114年申請補助條件：(一)戶籍須設籍嘉義縣 (二)淘汰老舊機車車籍須於113年12月31日(含)前設籍嘉義縣 (三)老舊車輛須於114年12月31日(含)前完成報廢及車體回收等程序。

線上登記取號網站(https://reurl.cc/EgqXr0)於4月1日上午11時開放，於10日內將補助文件親送或郵寄(郵戳為憑)至環保局審查，若是中低收入戶則無需線上預約。補助受理期限至115年1月9日(含)前(以環保局收件日期為準)，補助額度有限，用完為止。

各項補助文件及補助內容可至嘉義縣環保局官網「好康專區」查詢，或於上班時間洽詢服務專線電話：05-3622234或3622924。

電動機車主要充換電站業者設置地點可透過網站查詢(https://reurl.cc/mxnL3W)

新聞業務聯絡人:嘉義縣環保局 空氣噪音防制科

謝政哲 科長 0922-636227