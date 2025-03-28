嘉市桃花心木落葉化作堆肥　促進城市環境永續發展

▲ 正值桃花心木落葉期 嘉市讓「落葉變黃金」化作堆肥更護花 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

目前正值世賢路桃花心木大量落葉期，為了將這些落葉轉化為資源，嘉義市政府建設處與環保局攜手合作，實行落葉資源再利用。透過將掃集的落葉堆放於道路兩旁的植栽區，這些落葉不僅能有效減少垃圾量，還能為土壤帶來多重好處。落葉堆肥可幫助緩解土壤溫度波動、促進水分涵養、減少蒸發、提升土壤生物活性、增強植物根系穿透力，並提高有機肥料的利用效率，同時減少病蟲害的發生，實現綠化帶生物多樣性的增強，為城市環境的永續發展奠定基礎。

市府建設處表示，樹木落葉是自然現象，尤其是如桃花心木這類落葉喬木，在春天大量落葉萌發新芽，為了確保這項環保措施的順利推進，建設處已與環保局合作，讓落葉「化作春泥更護花！」，由環保局安排清潔人員將掃集的落葉直接鋪設於道路兩側的植栽區，減少垃圾的產生，實踐環保與永續的理念。隨後，建設處將派遣水車澆灌經3000倍稀釋的尿素水，進一步促進落葉的分解與腐熟，改善土壤結構，提升土壤肥沃度，從而促進植物的健康成長。

此外，為保障行車與行人的安全，環保局已在落葉區的主要路段設置宣導牌，提醒駕駛人與行人降低車速、小心通行，避免因濕滑路面發生危險確保安全。

市政府呼籲市民珍惜這一綠色資源，積極參與並支持此項環保措施，讓落葉回歸大地、共同推動資源循環再利用和城市永續發展。