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高鐵最新費率出爐「維持4.551元」　北高票價仍有230元調漲空間

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲票價是否調漲，高鐵公司將綜合考量評估後報董事會討論。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部每年將依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，今年「政府核定基本費率標準」出爐，維持去年核定費率每人每公里4.551元，最晚4月1日公告。不過由於高鐵去年未調整票價，北高票價仍有230元調漲空間，今年是否會補漲，高鐵公司表示，將綜合考量和整體評估後報董事會討論決定。

交通部依據與台灣高鐵合約，每年會依「台灣地區消費者物價總指數」變動幅度，檢討和公告政府核定高鐵基本費率，當物價累積指數變動率達3%以上，將會調整，再由高鐵公司檢討並自訂費率。今年「政府核定基本費率標準」出爐，與去年相同，將維持每人每公里4.551元，交通部最晚4月1日公告。

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由於去年交通部核定高鐵基本費率，可從每人每公里4.313元調高為每人每公里4.551元，不過高鐵並未提出票價調整申請，加上2022年基本費率也曾達到調漲門檻，高鐵也採凍漲，即便今年最新核定基本費率未調高，但北高票價累積已有230元漲幅空間，高鐵北高票價最高可漲到1720元，高鐵預估明年資金缺口將達高峰，加上台鐵也已向行政院爭取調漲票價，高鐵是否跟進備受關注。

對此，高鐵公司表示，高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部之營運成本，外部之社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

此外，高鐵新世代列車可望明年下半年交車，配合新車引進，建置大型檢修工廠、各項核心機電系統陸續展開更新汰換等大項資本支出，2026年資金缺口達高峰。高鐵公司表示，針對中長期營運資金規劃，持續視未來營收表現及各式營運資金需求等現金流量狀況、及外部總體經濟與資本市場變化，透過自有資金與外部融資之調配，以支應營運活動與資本支出之資金需求。

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