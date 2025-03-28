台積電認證無塵室安全鞋供應商　宏積南投打造噗樂館觀光工廠

▲南投在地創新鞋業打造觀光工廠「噗樂館」，27日開幕剪綵。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

宏積有限公司於南崗產業園區設廠30年，繼成功獲台積電認證為無塵室電子安全鞋供應商後，擴大投入環保健康的休閒鞋產銷，精心打造富樂爾「噗樂館」觀光工廠，南投縣長許淑華期許該廠能成為名間鄉嶄新的觀光景點。

「噗樂館」觀光工廠27日在名間鄉新街村啟用開幕，許淑華與宏積總經理張彩(火丹)、立委游顥、前縣長林明溱、南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立及縣工業理事長黃志明等許多產業界人士共同剪綵，並在張彩(火丹)陪同下，由專業人員導覽參觀一到三樓的展售、體驗區及生產線；張彩(火丹)解釋「噗樂就是PRO」，以專業融入生活，提供現代消費者最健康、環保、耐用、防滑的一體成型系列休閒鞋新選項。

張彩(火丹)表示，宏積於84年成立，在88年以前多是代工知名品牌運動鞋的PU鞋底及一體成型鞋，至89年開始研發高端晶圓科技廠需要的無塵抗菌電子安全鞋，通過台積電等大廠的嚴格驗收試穿，成為海內外晶圓廠的電子安全鞋供應商；宏積希望「把好的東西擴大來分享」，因此再成立富樂爾公司來代理行銷優點多多的PＵ一體成型休閒鞋款，歡迎民眾踴躍到噗樂館參觀體驗、穿好鞋。

許淑華指出，張彩(火丹)創立宏積公司，是該縣非常傑出的女性企業家，其以鞋業先進技術成功擴大轉型，尤其是研發出無塵室必備的抗靜電電子安全鞋，台積電也是宏積的重要客戶；富樂爾「噗樂館」為宏積於南投的第二廠，也是在南崗產業園區為南投創造就業機會及產業營收後，擴大投資觀光工廠，希望能帶動當地繁榮觀光的商機。