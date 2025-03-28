　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台積電認證無塵室安全鞋供應商　宏積南投打造噗樂館觀光工廠

▲南投在地創新鞋業打造觀光工廠「噗樂館」，27日開幕剪綵。（圖／南投縣政府提供）

▲南投在地創新鞋業打造觀光工廠「噗樂館」，27日開幕剪綵。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

宏積有限公司於南崗產業園區設廠30年，繼成功獲台積電認證為無塵室電子安全鞋供應商後，擴大投入環保健康的休閒鞋產銷，精心打造富樂爾「噗樂館」觀光工廠，南投縣長許淑華期許該廠能成為名間鄉嶄新的觀光景點。

「噗樂館」觀光工廠27日在名間鄉新街村啟用開幕，許淑華與宏積總經理張彩(火丹)、立委游顥、前縣長林明溱、南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立及縣工業理事長黃志明等許多產業界人士共同剪綵，並在張彩(火丹)陪同下，由專業人員導覽參觀一到三樓的展售、體驗區及生產線；張彩(火丹)解釋「噗樂就是PRO」，以專業融入生活，提供現代消費者最健康、環保、耐用、防滑的一體成型系列休閒鞋新選項。

▲南投在地創新鞋業打造觀光工廠「噗樂館」，今天開幕剪綵。（圖／記者高堂堯翻攝）

張彩(火丹)表示，宏積於84年成立，在88年以前多是代工知名品牌運動鞋的PU鞋底及一體成型鞋，至89年開始研發高端晶圓科技廠需要的無塵抗菌電子安全鞋，通過台積電等大廠的嚴格驗收試穿，成為海內外晶圓廠的電子安全鞋供應商；宏積希望「把好的東西擴大來分享」，因此再成立富樂爾公司來代理行銷優點多多的PＵ一體成型休閒鞋款，歡迎民眾踴躍到噗樂館參觀體驗、穿好鞋。

▲南投在地創新鞋業打造觀光工廠「噗樂館」，今天開幕剪綵。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投在地創新鞋業打造觀光工廠「噗樂館」，今天開幕剪綵。（圖／記者高堂堯翻攝）

許淑華指出，張彩(火丹)創立宏積公司，是該縣非常傑出的女性企業家，其以鞋業先進技術成功擴大轉型，尤其是研發出無塵室必備的抗靜電電子安全鞋，台積電也是宏積的重要客戶；富樂爾「噗樂館」為宏積於南投的第二廠，也是在南崗產業園區為南投創造就業機會及產業營收後，擴大投資觀光工廠，希望能帶動當地繁榮觀光的商機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曼谷大樓震垮！工人逃命　近距離視角曝光
快訊／震到泰國！曼谷高樓倒塌　夷為平地
快訊／緬甸規模6.4地震再襲　深度僅10公里
快訊／緬甸7.7強震！　建築倒塌、橋梁斷裂畫面曝光
快訊／緬甸大地震！雲南、廣西搖晃　震感強烈
快訊／男輕生獲救　女友尋人竟死在計程車
快訊／特斯拉Model 3、Honda HR-V　台灣撞測出
《海角七號》男星「澡堂趁嫩男熟睡」性侵　公司震驚
快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情狀況不明
雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投進軍東京國際食品展　通天草吸引日本消費目光

異鄉一日志工　移工參與「舊鞋救命」公益行動用雙手傳遞溫暖

維護高齡族群居家安全　南消一大隊傳授長輩們防災撇步

台積電認證無塵室安全鞋供應商　宏積南投打造噗樂館觀光工廠

金防部「太武操演」登場！建制武器實彈射擊　提升部隊作戰能力

「暢遊宜蘭抽好禮」幸運兒701元發票中70萬汽車　領獎嗨翻

母當20年義工他接棒！高三生投身創世　從服務中體悟母愛

2025中華醫大校園徵才就業博覽會　近百業者提供1600多個職缺

警民護童！金山警「圓夢計畫」結業　強化學童安全意識

強化職安　台南勞工局與嘉藥攜手共辦「職災預防．健康促進」論壇

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

南投進軍東京國際食品展　通天草吸引日本消費目光

異鄉一日志工　移工參與「舊鞋救命」公益行動用雙手傳遞溫暖

維護高齡族群居家安全　南消一大隊傳授長輩們防災撇步

台積電認證無塵室安全鞋供應商　宏積南投打造噗樂館觀光工廠

金防部「太武操演」登場！建制武器實彈射擊　提升部隊作戰能力

「暢遊宜蘭抽好禮」幸運兒701元發票中70萬汽車　領獎嗨翻

母當20年義工他接棒！高三生投身創世　從服務中體悟母愛

2025中華醫大校園徵才就業博覽會　近百業者提供1600多個職缺

警民護童！金山警「圓夢計畫」結業　強化學童安全意識

強化職安　台南勞工局與嘉藥攜手共辦「職災預防．健康促進」論壇

快訊／緬甸強震7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

林萱瑜PO「人要付出代價」疑聲援吳婉君　被抓包取關…閨蜜情生變

「牆壁一直在裂！一直在裂！」　他在曼谷被晃到站不住：嚇死人了

韓職女神廉世彬、河智媛降臨攻城獅主場　客串一日「慕獅女孩」

六月親睹「按讚風波」現場　年輕夫妻為清涼照開戰

南投進軍東京國際食品展　通天草吸引日本消費目光

林曉同珠寶可愛玉熊變甜點　精緻下午茶萬豪酒店吃得到

檢疫人員遭針扎　醫解析「愛滋預防投藥」保護力：沒人被感染

發生率1%！水電工洗澡「肺栓塞」休克　消防狂壓18mins搶命

#國道 2貨車碰撞！ #火燒車 「駕駛夾困」成焦屍

地方熱門新聞

響應「舊鞋救命」募集活動黃偉哲呼籲齊心將愛送往非洲

新北捷運轉虧為盈！開源節流為關鍵

桃園市議會藍營　「反惡罷、反廢死」

仁愛鄉蔬菜花卉去年運銷破6億居全國第二

南投縣梅子節3／29信義鄉梅子夢工廠開幕

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

福容桃園捐血傳愛活動　免費送港點　

金防部「太武操演」登場　提升部隊作戰能力

桃園孕產期媽咪運動推廣及成長課程　開跑　

宏積南投打造噗樂館觀光工廠

黃怡平接阿管處長　期許旅遊品牌走向國際

勞動部雲林最大場徵才！AI商機熱

勞動部啟動「僱用安定措施」持續守護勞工

萬美玲獲雙料優良立委　網：桃園人忍心罷免嗎

更多熱門

相關新聞

科技業薪資排名揭曉！聯發科蟬聯第一　僅ASML全面調漲

科技業薪資排名揭曉！聯發科蟬聯第一　僅ASML全面調漲

AI需求大爆發，科技業薪水向來令人稱羨，薪資查詢平台《比薪水》公布2024年科技公司薪資排行，聯發科（2454）以平均年薪169.6萬元蟬聯第一，不過平均年薪及分紅獎金卻下降；艾司摩爾（ASML）是前5名中唯一薪資各項獎金全面調漲的公司。

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

楊謹華與男神李鐘碩同框

楊謹華與男神李鐘碩同框

久坐站起會頭暈？氣血不足要留意

久坐站起會頭暈？氣血不足要留意

孩長壽秘訣大公開！這款超級食物必吃

孩長壽秘訣大公開！這款超級食物必吃

關鍵字：

觀光工廠噗樂館創新鞋業環保健康開幕台積電無塵室電子安全鞋供應商

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

「大潤發」預計改名為「大全聯」

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情不明

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面