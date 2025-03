高空無邊際泳池遇強震！　情侶差26秒險「被巨浪甩出墜樓」

▲曼谷一處高空無邊際泳池在地震發生後險象環生。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

泰國曼谷許多高級飯店都附設高空無邊際泳池,吸引大量外國遊客到此享受。然而緬甸28日發生地震後,遠在1000多公里外的曼谷也發生劇烈搖晃,就有一對情侶在曼谷高級公寓的高空無邊際泳池享受日光浴時,池內的水因地震開始波濤洶湧,導致2人差點連同浮床被巨浪甩出高樓,嚇得他們落荒而逃,而整個畫面也都被監視器拍下。

CCTV footage from a swimming pool in a building in Bangkok during yesterday's earthquake.#Thailand #Bangkok #แผ่นดินไหว #EarthquakeThailand #Earthquakes #Earthquake pic.twitter.com/qoFqZXxBGg