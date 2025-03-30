高空無邊際泳池遇強震！　情侶差26秒險「被巨浪甩出墜樓」

▲曼谷一處高空無邊際泳池在地震發生後險象環生。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷許多高級飯店都附設高空無邊際泳池，吸引大量外國遊客到此享受。然而緬甸28日發生地震後，遠在1000多公里外的曼谷也發生劇烈搖晃，就有一對情侶在曼谷高級公寓的高空無邊際泳池享受日光浴時，池內的水因地震開始波濤洶湧，導致2人差點連同浮床被巨浪甩出高樓，嚇得他們落荒而逃，而整個畫面也都被監視器拍下。

一段高空無邊際泳池的監視器畫面在網路上瘋傳，同時也引發網友對於無邊際泳池安全性的討論。事實上，各國許多飯店都將高空無邊際泳池拿來當作吸引房客的手段，然而此次地震卻也讓人不得不重新思考相關風險。

從影片中可以看到，當時有一名男子坐在岸邊的躺椅，另外一對情侶則是相擁著躺在泳池的浮床上。正當畫面中的三人在享受著悠閒時光時，突然發生地震，整個泳池開始掀起巨浪，大量的池水被搖出牆外，形成瀑布。

坐在岸上的男子驚覺不對勁後，連忙起身逃跑，然而躺在浮床上的情侶檔，則是花了數秒才搞清楚狀況，隨後慌忙跳下浮床，用盡全力爬上岸。然而此時泳池內的水則是不斷被甩出牆外，波濤洶湧。情侶檔原先躺著的浮床則是在他們跳下的26秒後，就被巨浪甩出高樓外，十分可怕。