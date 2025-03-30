　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸死亡數增至1700！屍堆成山塞爆火葬場　家屬蹲街頭燒遺體

▲▼緬甸火葬場不堪重負，不少家屬直接在空地上焚燒遺體。（圖／翻攝自今日緬甸）

▲緬甸火葬場不堪重負，不少家屬直接在空地上焚燒遺體。（圖／翻攝自今日緬甸）

記者葉睿涵／編譯

緬甸29日發生芮氏規模8.2強震，至今已造成約1700人死亡，當局也正持續搜尋倖存者。然而，由於罹難者人數在地震後驟增，中部城市的火葬場已不堪負荷，當地居民透露，火葬場如今每天需處理逾百具屍體，部分家庭甚至被迫在街上焚燒親人遺體。

據《今日緬甸》報導，一名居民表示，「我們昨天火化了300多具屍體，今早又處理了200多具。」火葬場工作人員日以繼夜運作，仍難以應對激增的遺體數量。報導稱，Kyanikan、Taung-Inn 和 Myauk-Inn等緬甸主要的火葬場如今已不堪重負，一具具的屍體在空地上被疊成一座小山，火葬場卻根本來不及處理。

為了早日讓死者下葬，部分家庭不得不在街頭和空地火化屍體，令緬甸目前呈現宛如煉獄場景。地震發生後，緬甸各地災難嚴重，搜救行動仍在持續，外界擔心隨著更多瓦礫清理，死亡人數恐進一步攀升。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巴菲特、李嘉誠罕見「一動作」　外媒示警：恐有大事發生
快訊／GD脫了「跳入萬人觀眾席」
GD開唱！天后CL霸氣助陣　大咖都來了
快訊／兄弟終結開季連12局「掛蛋」
獲救台灣黑熊　不明原因猝死
又有機長弄丟護照！　航班延誤超過15小時
4陸男闖「曼谷倒塌大樓」搬走32份機密文件！　被泰警抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國大量機密文件散落街頭　士兵個資、武器存儲全洩漏

4陸男闖「曼谷倒塌大樓」！趁亂搬走32份機密文件　被泰警抓包

頭等艙男客「瘋狂自慰1小時」！　她砸10萬搭機超崩潰

緬甸死亡數增至1700！屍堆成山塞爆火葬場　家屬蹲街頭燒遺體

緬甸醫院震垮「1樓全坍塌」病患活埋　長者受困近40小時獲救

機長搞丟護照！韓亞航空延誤15小時　135人滯留菲律賓

日本輕型飛機「降落前」墜毀森林！　機上4人奇蹟存活

緬甸地震　曼谷留學生絕望爬30層樓「給家人留遺言」

全曼谷僅1大樓倒塌！　泰總理要求中國承包商「7天內」給說法

快訊／緬甸發生規模5.1餘震

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

英國大量機密文件散落街頭　士兵個資、武器存儲全洩漏

4陸男闖「曼谷倒塌大樓」！趁亂搬走32份機密文件　被泰警抓包

頭等艙男客「瘋狂自慰1小時」！　她砸10萬搭機超崩潰

緬甸死亡數增至1700！屍堆成山塞爆火葬場　家屬蹲街頭燒遺體

緬甸醫院震垮「1樓全坍塌」病患活埋　長者受困近40小時獲救

機長搞丟護照！韓亞航空延誤15小時　135人滯留菲律賓

日本輕型飛機「降落前」墜毀森林！　機上4人奇蹟存活

緬甸地震　曼谷留學生絕望爬30層樓「給家人留遺言」

全曼谷僅1大樓倒塌！　泰總理要求中國承包商「7天內」給說法

快訊／緬甸發生規模5.1餘震

大書突認焦慮症「跑心理諮商半年」　出軌離職Dcard近況曝

陳傑憲感謝球迷愛戴　蔡其昌現身統一獅主場開幕

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選

台南青梅盛開桃園大遠百　黃偉哲：希望農特產全數賣光！

五月天超寵粉！　「演唱會直接開直播」免費唱… 1300萬人搶看！

首爾直擊／神顏降臨！GD隔8年回歸變溫柔了　感性對白全記錄：你們能來是我的幸運

首爾直擊／GD零下2度寵粉脫了！ 「跳入萬人觀眾席」繞場溫柔叮嚀：稍微往後～

豬五花＋韓式料理無限供應　八色烤肉吃到飽再度回歸

首爾直擊／GD開唱天后CL霸氣助陣2首歌　「《RM》開喜婆婆裝扮現身」大咖都來了

屋主婚房「買7年沒住」捨不得出租　清潔員闖入養雞

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

國際熱門新聞

男星父親被轎車撞死！

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

緬甸強震重創詐騙園區　豬仔趁亂逃跑

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

曼谷第二高樓狂搖　14秒片驚呆網友

強震來襲26桌客人沒付錢　曼谷日料店損失近4萬

曼谷49層「鬼樓」爛尾30年　網驚：沒震垮

全曼谷僅1樓塌！總理要中國7天內給說法

緬甸50座清真寺塌了　300人罹難慘況曝

緬甸機場塔台倒塌　最新衛星影像曝光

緬甸強震壓死媽媽！兒抓遺體痛哭告別

曼谷大樓爆炸式倒塌　專家分析2問題

救災不是優先？緬甸軍政府震後持續轟炸

更多熱門

相關新聞

4陸男闖「曼谷倒塌大樓」趁亂搬走32機密文件

4陸男闖「曼谷倒塌大樓」趁亂搬走32機密文件

緬甸發生芮氏規模8.2強震後，泰國曼谷一棟30層高的施工中大樓應聲倒塌，至今仍有80多人受困在內，且至少造成10人死亡。事故發生後，當地政府隨即下令控管現場並展開搜救，沒想到竟有4名中國大陸籍男子偷闖入工地，並抱著32份機密文件離開。事實上，倒塌大樓正是中泰政府合作的審計署大樓，因此4人也被警方帶走問話。

緬甸醫院坍塌　長者受困近40小時獲救

緬甸醫院坍塌　長者受困近40小時獲救

即／林口罷免宣傳車違停紅線　公車左轉撞上！

即／林口罷免宣傳車違停紅線　公車左轉撞上！

全曼谷僅1樓塌！總理要中國7天內給說法

全曼谷僅1樓塌！總理要中國7天內給說法

快訊／緬甸發生規模5.1餘震

快訊／緬甸發生規模5.1餘震

關鍵字：

緬甸東南亞要聞地震曼德勒緬甸強震影音

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

獨／權樂告別式「百位好友送別」

男星父親被轎車撞死！

田馥甄宣布開唱「場地比大巨蛋還大」　10場全實名抽選

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面