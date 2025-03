緬甸死亡數增至1700！屍堆成山塞爆火葬場　家屬蹲街頭燒遺體

▲緬甸火葬場不堪重負,不少家屬直接在空地上焚燒遺體。(圖/翻攝自今日緬甸)

記者葉睿涵/編譯

緬甸29日發生芮氏規模8.2強震,至今已造成約1700人死亡,當局也正持續搜尋倖存者。然而,由於罹難者人數在地震後驟增,中部城市的火葬場已不堪負荷,當地居民透露,火葬場如今每天需處理逾百具屍體,部分家庭甚至被迫在街上焚燒親人遺體。

據《今日緬甸》報導,一名居民表示,「我們昨天火化了300多具屍體,今早又處理了200多具。」火葬場工作人員日以繼夜運作,仍難以應對激增的遺體數量。報導稱,Kyanikan、Taung-Inn 和 Myauk-Inn等緬甸主要的火葬場如今已不堪重負,一具具的屍體在空地上被疊成一座小山,火葬場卻根本來不及處理。

為了早日讓死者下葬,部分家庭不得不在街頭和空地火化屍體,令緬甸目前呈現宛如煉獄場景。地震發生後,緬甸各地災難嚴重,搜救行動仍在持續,外界擔心隨著更多瓦礫清理,死亡人數恐進一步攀升。

Mandalay's crematoriums reach breaking point as earthquake death toll soars. Bodies pile up, forcing families to cremate loved ones in the streets.https://t.co/MFBNDNqMMD pic.twitter.com/nfz5eL4sm0