緬甸死亡數增至1700！屍堆成山塞爆火葬場　家屬蹲街頭燒遺體

▲緬甸火葬場不堪重負，不少家屬直接在空地上焚燒遺體。（圖／翻攝自今日緬甸）

記者葉睿涵／編譯

緬甸29日發生芮氏規模8.2強震，至今已造成約1700人死亡，當局也正持續搜尋倖存者。然而，由於罹難者人數在地震後驟增，中部城市的火葬場已不堪負荷，當地居民透露，火葬場如今每天需處理逾百具屍體，部分家庭甚至被迫在街上焚燒親人遺體。

據《今日緬甸》報導，一名居民表示，「我們昨天火化了300多具屍體，今早又處理了200多具。」火葬場工作人員日以繼夜運作，仍難以應對激增的遺體數量。報導稱，Kyanikan、Taung-Inn 和 Myauk-Inn等緬甸主要的火葬場如今已不堪重負，一具具的屍體在空地上被疊成一座小山，火葬場卻根本來不及處理。

為了早日讓死者下葬，部分家庭不得不在街頭和空地火化屍體，令緬甸目前呈現宛如煉獄場景。地震發生後，緬甸各地災難嚴重，搜救行動仍在持續，外界擔心隨著更多瓦礫清理，死亡人數恐進一步攀升。