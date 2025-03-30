緬甸醫院震垮「1樓全坍塌」病患活埋　長者受困近40小時獲救

▲緬甸28日大地震，第二大城曼德勒災情嚴重。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2大地震，中國雲南救援醫療隊29日抵達仰光，前往首都奈比多（Naypyidaw）投入救災作業。就在30日清晨5時左右，成功在醫院瓦礫堆下救出一名受困近40小時的長者。

【Video】A rescue team from #China's Yunnan province rescued an elderly person who had been trapped for nearly 40 hours under the rubble of a hospital in Naypyidaw, #Myanmar, at 5 am local time on Sunday, following the 7.9-magnitude #earthquake that struck the country on Friday. pic.twitter.com/ZRtCk3ElO3 — Global Times (@globaltimesnews) March 30, 2025

The Nation Thailand、Global Times等報導，中國雲南救援醫療隊抵達奈比多之後立即與緬甸消防人員展開救援行動，在奈比多一間倒塌醫院尋找倖存者。這間醫院的一樓在地震發生後完全坍塌，多名病患被困在瓦礫堆之中。

救援人員發現倖存者之後，眾人採取「先上後下、後清前出」的方式展開營救行動。經中緬救難人員大約3小時的努力，到了當地30日清晨5時左右，也就是地震發生接近40小時之際，一名年長倖存者成功獲救，由擔架抬出送上救護車接受治療。

緬甸軍政府30日表示，這場大地震至今奪走1700條人命，大約3400人受傷，還有300失蹤，死亡人數可能持續攀升。這次地震災區主要在曼德勒周邊，密希瑪新聞社（Mizzima News）指出，當強震來襲的那一刻，許多人正在清真寺做禮拜，釀成大量死傷。