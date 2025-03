緬甸醫院震垮「1樓全坍塌」病患活埋　長者受困近40小時獲救

▲緬甸28日大地震,第二大城曼德勒災情嚴重。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2大地震,中國雲南救援醫療隊29日抵達仰光,前往首都奈比多(Naypyidaw)投入救災作業。就在30日清晨5時左右,成功在醫院瓦礫堆下救出一名受困近40小時的長者。

【Video】A rescue team from #China's Yunnan province rescued an elderly person who had been trapped for nearly 40 hours under the rubble of a hospital in Naypyidaw, #Myanmar, at 5 am local time on Sunday, following the 7.9-magnitude #earthquake that struck the country on Friday. pic.twitter.com/ZRtCk3ElO3