全曼谷僅1大樓倒塌！　泰總理要求中國承包商「7天內」給說法

▲貝東塔巡視倒塌大樓現場，並要求負責建樓的中國承包商在7天內針對倒塌事件給出說法。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

緬甸曼德勒28日發生芮氏規模8.2強震，毗鄰的泰國也慘遭波及，位於曼谷的審計署辦公大樓在地震中被震塌。目前，當局仍在廢墟中持續尋找可能生存者，美方派遣的軍隊也在30日上午抵達現場，加入搜救行列，而泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）也要求負責建造這棟大樓的中國承包商在7天內針對倒塌事件給出說法。

據泰國《國家報》報導，罕有地震的泰國28日下午爆發嚴重地震，嚇得當地民眾四處竄逃，場面混亂。當地大部分建築未受地震嚴重影響，但審計署的辦公大樓卻成為唯一倒塌的建築，引發關注。泰國總理貝東塔30日上午到醫院探視地震傷者後，對曼谷只有一座建築倒塌表示不解，並下令當局成立專家委員會就對此展開調查。

貝東塔強調，這次地震雖然強烈，但除了一些建築物出現輕微搖晃和電梯受影響外，並未造成廣泛破壞，因此審計署大樓倒塌的特殊性必須深入調查。她質問，「為何只有這棟樓倒塌？」並向民眾保證，此事不會被忽視。她要求委員會徹底審視相關建築的設計、施工、審批過程，以及結構安全性，並在下周末提交調查報告。

與此同時，貝東塔也要求相關建設單位在7天內提供具體說明，交代倒塌原因。公共工程與城鄉規劃部總幹事Pongnara Yenying也在29日晚間與貝東塔會面，報告調查進度。他表示，政府已立即展開行動，並將與泰國工程學院合作，檢視該建築的設計和施工，確保找出真相。貝東塔則進一步要求，未來所有建築都必須嚴格遵守抗震標準，以避免類似事件發生。

貝東塔指出，泰國法律已規定曼谷所有建築須具備一定程度的抗震能力，此次地震未造成普遍結構損壞，顯示大部分建築符合標準，因此必須釐清大樓為何成為例外，是否涉及施工瑕疵或其他人為疏忽。她同時也警告，若建築倒塌當時滿載人員，後果將不堪設想，當局務必找出真相，以確保未來公共安全。