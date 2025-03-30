趙少康稱柯文哲若當副手就沒事　黃國昌：歷史一頁已經翻過去了

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲自去年9月被羈押禁見，妻子陳佩琪透露，柯出現血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況，律師聲請具保停押、民眾黨昨（29日）提出自費延醫，而北所晚間將柯再戒護就醫，2小時又返回北所，稱「未達留院標準」。前中廣董事長趙少康今（30日）稱，現在全台最後悔的人就是柯文哲，若當初答應副總統，現在什麼事都沒有；民眾黨主席黃國昌回應，歷史一頁已經翻過去了，政治人物應齊心協力，帶領大家出來反抗台灣惡劣環境，才是重要的事。

民眾黨30日下午在新竹舉辦第二場「人民要當家」宣講，而黃國昌於下午3時20分左右在舞台後方受訪。針對趙少康稱若柯文哲當時答應當副手，現在什麼事情都沒有？黃國昌表示，「我覺得過去的事情都過去了，歷史的一頁已經翻過去」。

黃國昌提到，現在真正重要的事情是，台灣人民怎麼站出來對抗民進黨專政獨裁，應該著眼於現在台灣惡劣的環境，每位政治人物都應該齊心協力，帶領大家站出來反抗、積極為人民創造更好未來，這才是現在真正重要的事情。

國民黨立委今（30日）在台北市舉辦「還錢於民」，黨內大咖輪番為國民黨立委徐巧芯、王鴻薇站台，前中廣董事長趙少康於台上致詞時感嘆，現在台灣最後悔的人是柯文哲，昨晚都戒護送醫了，如果當初答應擔任副總統，現在什麼事情都沒有了，「請大家為柯文哲報仇，反對罷免！」

▼趙少康出席還錢於民政策說明會台北市中山、松山場。（圖／記者周宸亘攝）