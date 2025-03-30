　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲才就醫1hr　醫曝「檢傷分級表」：敢讓阿北自己說清楚？

▲▼柯文哲於父親告別式現場。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨前黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨前黨主席柯文哲日前傳出血尿、噁心、腰痛等症狀，29日晚間9時55分許因身體再度不適，被戒護至合作醫院就診，約2小時後回到北所。胸腔科醫師蘇一峰就在粉專直嘆，「民眾能在急診留下來觀察甚至住院，柯是連觀察都不用。」之後更發文，「這麼清楚的醫療常規，遇到柯文哲就轉彎了嗎？」

看到北所解釋「昨天半夜送醫判斷柯文哲沒事，所以馬上一小時就送回來繼續關」，蘇一峰便在臉書發文，「小弟我是不知道判斷的標準為何，能判斷一小時不留下觀察，就速速送柯文哲回去看守所！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰也貼出「衛福部公告成人檢傷分級表」，「我這邊提供一個最標準的急診檢傷標準，是由『衛福部所公告的成人檢傷標準』。」表上顯示，腰痛痛感高達到8-10分，是檢傷分級第二級緊急；腰痛痛感如果是4-7分，則是檢傷的第三級。

蘇一峰指出，第二級直接住院檢查與治療差不多，第三級也要留在急診室仔細檢查觀察幾小時，要等待疼痛緩解再回去。「請問柯文哲就醫是哪一個疼痛指數，可不可以、敢不敢讓阿伯自己說清楚…？」最後直嘆，「這麼清楚的醫療常規，遇到柯文哲就轉彎了嗎？」

事實上，台北看守所針對柯文哲29日晚間外醫情形進行說明，表示柯昨晚間戒護至合作醫院，經醫師就其反映不適狀況及先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準，於同日23時57分返所持續監測健康並按醫囑照護，目前狀況穩定，將隨時注意身體變化提供所需醫療資源。關於柯文哲病況、醫療情形，則屬個人隱私，北所無法說明。

另外，蘇一峰在清晨曾「預言」柯文哲就醫結果，「10點火速送柯就醫，小草歡呼準備散去；小草散去了喔？12點火速送回看守所！」「#我個人猜劇本大概會是這樣，隨便照一張X光抽個血，還是不給做電腦斷層說沒事了（猜錯沒犯法吧）」，直嘆「民眾能在急診留下來觀察甚至住院，柯是連觀察都不用。」

後來，蘇一峰見事情發展如自己所述，便再次發文，「既然猜對一次，一樣再來猜劇本。」透露急診室如果是事先就預期要來的病人，常常先決定好要做什麼處理，等病人到急診醫師照辦就好，「柯出來前居然先開會三小時，看病卻只有一小時，你說呢？#當然是已經都討論好了」。

★ ETtoday新聞網提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曼谷30層大樓「爆炸式」倒塌！　專家分析2問題：不正常
羅志祥母罹阿茲海默症　醫推1飲食法「大腦可年輕7.5歲」
大宇賣祖產「最後公告」惹火老玩家　怒噴：買正版全是傻子
高樓建築瞬間震垮！　最新驚悚畫面曝光
蕭敬騰唱了「周杰倫都不唱的歌」：弟弟幫他唱
徐巧芯送玫瑰花、愛的抱抱　大和解秦慧珠
盤點史上5大強震！　規模9.1地震「掀51公尺巨浪」釀30萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

救援太慢！台女困瓦礫堆30小時狀況曝　台商急募人力自救

台南Josh罕動怒！大巨蛋遇「1男1女亂翻東西」　粉絲：請用力祝福

緬甸8.2強震「餘震少」！專家憂：後續恐發生更大地震

柯文哲才就醫1hr　醫曝「檢傷分級表」：敢讓阿北自己說清楚？

男友收入不穩卻愛吃好料！她喊：優點是溫柔...網傻眼搖頭

伸手碰趙娟週後背　黑人PO文「我這樣算上道吧」網怒：死性不改？

好市多紅龍雞塊氣炸後「還是軟軟的」　大票有感：改配方了？

北台灣濕冷到周三　3500公尺高山有機會降雪

大肯定Tiny「日本出道作」！影評人：看見稱霸日本慾林的未來

台積電「徵線上操作員」真相曝光！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

救援太慢！台女困瓦礫堆30小時狀況曝　台商急募人力自救

台南Josh罕動怒！大巨蛋遇「1男1女亂翻東西」　粉絲：請用力祝福

緬甸8.2強震「餘震少」！專家憂：後續恐發生更大地震

柯文哲才就醫1hr　醫曝「檢傷分級表」：敢讓阿北自己說清楚？

男友收入不穩卻愛吃好料！她喊：優點是溫柔...網傻眼搖頭

伸手碰趙娟週後背　黑人PO文「我這樣算上道吧」網怒：死性不改？

好市多紅龍雞塊氣炸後「還是軟軟的」　大票有感：改配方了？

北台灣濕冷到周三　3500公尺高山有機會降雪

大肯定Tiny「日本出道作」！影評人：看見稱霸日本慾林的未來

台積電「徵線上操作員」真相曝光！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

救援太慢！台女困瓦礫堆30小時狀況曝　台商急募人力自救

反罷免投不同意！　朱立倫：力挺徐巧芯王鴻薇就是支持蔣萬安

輝達GPU升級周期減半縮至1年　爆料客點科技5巨頭遇雙重打擊

3跡象代表另一半開始「膩了」　無緣無故消失證明早該放手

蕭敬騰開唱「焦慮3個月」最怕1事　不讓老婆Summer知道...原因超甜蜜

茄子蛋阿斌首部台劇角色悲情！　超狂卡司「白色恐怖影集」要播了

劇烈動盪到來！《藥師少女的獨語》釋新情報...PV破百萬觀看

抓西語老師失策　老虎教頭堅持「敬遠大谷」不給打

孕妻傳訊「大樓在晃」下秒失聯！　丈夫苦守瓦礫堆：還有希望

台南Josh罕動怒！大巨蛋遇「1男1女亂翻東西」　粉絲：請用力祝福

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

生活熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

今明「全台有雨」　清明連假天氣曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

妹子領完500元又中1萬！網驚見「發票1細節」

台積電「徵線上操作員」！網傻：全家族器官賣光還不夠賠

「日本出道作」上架就外流！台AV女優高EQ笑了

伸手碰趙娟週後背！黑人PO文「我這樣算上道吧」

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

進入4月「還是涼冷」　最新預測曝

好市多要「掃卡」入場！4月新制懶人包　日本機場啟動自助通關機

陸配恩綺喊：台灣正經歷綠色恐怖，顛倒黑白

更多熱門

相關新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

民眾黨前黨主席柯文哲日前傳出血尿、噁心、腰痛等不適症狀，引發議論。29日晚間9時55分許，柯再傳出身體不適，北所緊急啟動醫療程序，戒護至合作醫院就診，約2小時後回到北所。就有網友質疑，「驗個血、驗個尿的報告等個半小時都算快了，居然有辦法在1.5小時內在急診看完、檢查完、看完報告，然後沒事回去？！」

柯文哲戒護外醫2小時！北所：醫評估未達留院標準

柯文哲戒護外醫2小時！北所：醫評估未達留院標準

陳佩琪憂柯文哲：大概1、2年就走了

陳佩琪憂柯文哲：大概1、2年就走了

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

即／柯文哲21：55戒護外醫

即／柯文哲21：55戒護外醫

關鍵字：

柯文哲就醫檢傷民眾黨急診血尿蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

男星父親被轎車撞死！

獨／權樂告別式「百位好友送別」

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面