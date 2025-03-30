柯文哲才就醫1hr　醫曝「檢傷分級表」：敢讓阿北自己說清楚？

▲民眾黨前黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨前黨主席柯文哲日前傳出血尿、噁心、腰痛等症狀，29日晚間9時55分許因身體再度不適，被戒護至合作醫院就診，約2小時後回到北所。胸腔科醫師蘇一峰就在粉專直嘆，「民眾能在急診留下來觀察甚至住院，柯是連觀察都不用。」之後更發文，「這麼清楚的醫療常規，遇到柯文哲就轉彎了嗎？」

看到北所解釋「昨天半夜送醫判斷柯文哲沒事，所以馬上一小時就送回來繼續關」，蘇一峰便在臉書發文，「小弟我是不知道判斷的標準為何，能判斷一小時不留下觀察，就速速送柯文哲回去看守所！」

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蘇一峰也貼出「衛福部公告成人檢傷分級表」，「我這邊提供一個最標準的急診檢傷標準，是由『衛福部所公告的成人檢傷標準』。」表上顯示，腰痛痛感高達到8-10分，是檢傷分級第二級緊急；腰痛痛感如果是4-7分，則是檢傷的第三級。

蘇一峰指出，第二級直接住院檢查與治療差不多，第三級也要留在急診室仔細檢查觀察幾小時，要等待疼痛緩解再回去。「請問柯文哲就醫是哪一個疼痛指數，可不可以、敢不敢讓阿伯自己說清楚…？」最後直嘆，「這麼清楚的醫療常規，遇到柯文哲就轉彎了嗎？」

事實上，台北看守所針對柯文哲29日晚間外醫情形進行說明，表示柯昨晚間戒護至合作醫院，經醫師就其反映不適狀況及先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準，於同日23時57分返所持續監測健康並按醫囑照護，目前狀況穩定，將隨時注意身體變化提供所需醫療資源。關於柯文哲病況、醫療情形，則屬個人隱私，北所無法說明。

另外，蘇一峰在清晨曾「預言」柯文哲就醫結果，「10點火速送柯就醫，小草歡呼準備散去；小草散去了喔？12點火速送回看守所！」「#我個人猜劇本大概會是這樣，隨便照一張X光抽個血，還是不給做電腦斷層說沒事了（猜錯沒犯法吧）」，直嘆「民眾能在急診留下來觀察甚至住院，柯是連觀察都不用。」

後來，蘇一峰見事情發展如自己所述，便再次發文，「既然猜對一次，一樣再來猜劇本。」透露急診室如果是事先就預期要來的病人，常常先決定好要做什麼處理，等病人到急診醫師照辦就好，「柯出來前居然先開會三小時，看病卻只有一小時，你說呢？#當然是已經都討論好了」。

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