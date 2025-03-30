　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲急診「1.5小時看完」他喊不合理！醫師預言劇本：猜對了

▲柯文哲抵達北院。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨前黨主席柯文哲日前傳出血尿、噁心、腰痛等不適症狀，引發議論。29日晚間9時55分許，柯再傳出身體不適，北所緊急啟動醫療程序，戒護至合作醫院就診，約2小時後回到北所。就有網友質疑，「驗個血、驗個尿的報告等個半小時都算快了，居然有辦法在1.5小時內在急診看完、檢查完、看完報告，然後沒事回去？！」

柯文哲29日晚間9時55分許因身體不適，使北所緊急啟動醫療程序，戒護至合作醫院就診，經醫師評估未達留院標準，於深夜11時57分返回北所。就有網友貼出急診檢傷分級表，文中分析道，柯文哲的情況如果不嚴重，現在通常爆滿的急診室等1-2小時都是小意思，如果病情很嚴重可以優先看診，理應不可能兩小時後又送回北所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO會這麼說，是因為他認為，醫院所有的檢查都是要排隊等待，即使隨到隨做也是得等報告出來，「驗個血、驗個尿的報告等個半小時都算快了，居然有辦法在1.5小時內在急診看完、檢查完、看完報告，然後沒事回去？！」讓他感覺不太合理。

另外，胸腔科名醫蘇一峰清晨也在粉專「預言」柯文哲就醫結果，「10點火速送柯就醫，小草歡呼準備散去；小草散去了喔？12點火速送回看守所！」「#我個人猜劇本大概會是這樣，隨便照一張X光抽個血，還是不給做電腦斷層說沒事了（猜錯沒犯法吧）」，直嘆「民眾能在急診留下來觀察甚至住院，柯是連觀察都不用。」

後來，蘇一峰見事情發展如自己所述，便再次發文，「既然猜對一次，一樣再來猜劇本。」透露急診室如果是事先就預期要來的病人，常常先決定好要做什麼處理，等病人到急診醫師照辦就好，「柯出來前居然先開會三小時，看病卻只有一小時，你說呢？#當然是已經都討論好了」。

台北看守所針對柯文哲29日晚間外醫情形進行說明，表示柯昨晚間戒護至合作醫院，經醫師就其反映不適狀況及先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準，於同日23時57分返所持續監測健康並按醫囑照護，目前狀況穩定，將隨時注意身體變化提供所需醫療資源。關於柯文哲病況、醫療情形，則屬個人隱私，北所無法說明。

★ ETtoday新聞網提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8.2強震「路毀樓塌」　各地慘況一次看
辦繼承她被宣告死亡　「復活」判准撤銷
撐不下去！　知名旅行社宣布歇業
柯文哲急診「1.5小時看完」他喊不合理！醫師預言劇本：猜對了
社區大樓15F墜落　台中24歲男死亡
只投1.2局退場！佐佐木朗希道奇主場首秀暴投

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

原價讓票被當黃牛！妹子崩潰：文化局不斷來函　網揭被檢舉真相

台AV女優「日本出道作」上架就遭外流！她高EQ笑：不用傳給我

柯文哲急診「1.5小時看完」他喊不合理！醫師預言劇本：猜對了

妹子領完500元又中1萬！網驚見「發票1細節」：這不是運氣

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

吃愛心餐2年「借錢遭拒」！男竟摔筷嗆：你幫我什麼...業者心寒

高鐵最新費率出爐「維持4.551元」　北高票價仍有230元調漲空間

緬甸2周內恐有規模6以上餘震！專家示警：觸發南段斷層活動

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

進入4月「還是涼冷」　最新預測曝

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

緬甸強震來襲！　曼谷大樓泳池晃不停畫面曝

原價讓票被當黃牛！妹子崩潰：文化局不斷來函　網揭被檢舉真相

台AV女優「日本出道作」上架就遭外流！她高EQ笑：不用傳給我

柯文哲急診「1.5小時看完」他喊不合理！醫師預言劇本：猜對了

妹子領完500元又中1萬！網驚見「發票1細節」：這不是運氣

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

吃愛心餐2年「借錢遭拒」！男竟摔筷嗆：你幫我什麼...業者心寒

高鐵最新費率出爐「維持4.551元」　北高票價仍有230元調漲空間

緬甸2周內恐有規模6以上餘震！專家示警：觸發南段斷層活動

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

進入4月「還是涼冷」　最新預測曝

原價讓票被當黃牛！妹子崩潰：文化局不斷來函　網揭被檢舉真相

圖輯／緬甸8.2強震「路毀樓塌」　居民徒手挖瓦礫：靠自己救人

美國防部機密文件曝光！　嚇阻中國犯台列「最優先」事項

《雁回時》空降熱播亞軍！陳都靈校花級美貌靠每天晨跑20分鐘、厚敷乳霜

粉絲深情告白「等了你20年」　李岳演出遇3鐵粉險淚崩

黃偉哲重視防詐騙　歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

灰熊總管回應臨時換帥　三度強調有利球隊！事前未徵詢球員

金門清明凈灘清出海漂垃圾300公斤　金湖鎮公所114年春季淨灘活動

巷仔NIAU公仔熱潮再起！　首日銷售火爆線上商城兩度完售引發熱議

韓男團曼谷「棄粉絲搭頭等艙逃命」！失聯少女暴增　最小僅16歲恐遭拐賣

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

今明「全台有雨」　清明連假天氣曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

進入4月「還是涼冷」　最新預測曝

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

陸配恩綺喊：台灣正經歷綠色恐怖，顛倒黑白

基隆街友包透明塑膠睡騎樓　畫面嚇壞網友

國外天災動盪多　4星座出國反而超好運

快訊／2縣市低溫特報！急凍跌破10度

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

更多熱門

相關新聞

柯文哲戒護外醫2小時！北所：醫評估未達留院標準

柯文哲戒護外醫2小時！北所：醫評估未達留院標準

民眾黨前黨主席柯文哲因京華城容積率案、政治獻金案而遭收押至今，日前柯傳出血尿、噁心、腰痛等不適症狀，妻子陳佩琪為此於27日召開記者會說明，引發外界關注。29日晚間9時55分許柯再傳出身體不適，北所緊急啟動醫療程序，戒護至合作醫院就診，經醫師評估未達留院標準，於深夜11時57分返回北所。

陳佩琪憂柯文哲：大概1、2年就走了

陳佩琪憂柯文哲：大概1、2年就走了

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

即／柯文哲21：55戒護外醫

即／柯文哲21：55戒護外醫

即／聲援柯文哲！小草聚集北所高喊放人

即／聲援柯文哲！小草聚集北所高喊放人

關鍵字：

柯文哲急診就醫蘇一峰PTT

讀者迴響

熱門新聞

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

男星父親被轎車撞死！

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

獨／權樂告別式「百位好友送別」

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

緬甸強震重創詐騙園區　豬仔趁亂逃跑

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

曼谷第二高樓狂搖　14秒片驚呆網友

強震來襲26桌客人沒付錢　曼谷日料店損失近4萬

緬甸強震　「KK園區」豬仔絕望訊息曝

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面