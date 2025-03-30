柯文哲急診「1.5小時看完」他喊不合理！醫師預言劇本：猜對了

▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨前黨主席柯文哲日前傳出血尿、噁心、腰痛等不適症狀，引發議論。29日晚間9時55分許，柯再傳出身體不適，北所緊急啟動醫療程序，戒護至合作醫院就診，約2小時後回到北所。就有網友質疑，「驗個血、驗個尿的報告等個半小時都算快了，居然有辦法在1.5小時內在急診看完、檢查完、看完報告，然後沒事回去？！」

柯文哲29日晚間9時55分許因身體不適，使北所緊急啟動醫療程序，戒護至合作醫院就診，經醫師評估未達留院標準，於深夜11時57分返回北所。就有網友貼出急診檢傷分級表，文中分析道，柯文哲的情況如果不嚴重，現在通常爆滿的急診室等1-2小時都是小意思，如果病情很嚴重可以優先看診，理應不可能兩小時後又送回北所。

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原PO會這麼說，是因為他認為，醫院所有的檢查都是要排隊等待，即使隨到隨做也是得等報告出來，「驗個血、驗個尿的報告等個半小時都算快了，居然有辦法在1.5小時內在急診看完、檢查完、看完報告，然後沒事回去？！」讓他感覺不太合理。

另外，胸腔科名醫蘇一峰清晨也在粉專「預言」柯文哲就醫結果，「10點火速送柯就醫，小草歡呼準備散去；小草散去了喔？12點火速送回看守所！」「#我個人猜劇本大概會是這樣，隨便照一張X光抽個血，還是不給做電腦斷層說沒事了（猜錯沒犯法吧）」，直嘆「民眾能在急診留下來觀察甚至住院，柯是連觀察都不用。」

後來，蘇一峰見事情發展如自己所述，便再次發文，「既然猜對一次，一樣再來猜劇本。」透露急診室如果是事先就預期要來的病人，常常先決定好要做什麼處理，等病人到急診醫師照辦就好，「柯出來前居然先開會三小時，看病卻只有一小時，你說呢？#當然是已經都討論好了」。

台北看守所針對柯文哲29日晚間外醫情形進行說明，表示柯昨晚間戒護至合作醫院，經醫師就其反映不適狀況及先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準，於同日23時57分返所持續監測健康並按醫囑照護，目前狀況穩定，將隨時注意身體變化提供所需醫療資源。關於柯文哲病況、醫療情形，則屬個人隱私，北所無法說明。

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