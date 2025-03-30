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陳昭姿宣布：正式成立柯文哲醫療小組　召集人是「柯P恩師」謝炎堯

▲▼民眾黨「人民要當家」新竹宣講。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨「人民要當家」新竹宣講，立委陳昭姿。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪27日表示，柯文哲有血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況，但北所卻說「恢復狀況良好，沒外傳症狀」，使律師團聲請具保停押，而民眾黨昨（29日）也提出自費延醫，北所晚間將柯再戒護就醫，2小時又返回北所，稱「未達留院標準」。民眾黨立委陳昭姿今（30日）說，柯文哲恩師之一、台大醫院退休內科醫師謝炎堯詢問，「你沒有要為柯P籌組醫療小組嗎？」並宣布柯文哲醫療小組今（30日）正式成立，由謝炎堯當召集人。

民眾黨30日下午在新竹舉辦第二場「人民要當家」宣講，陳昭姿於宣講上回憶27日替陳佩琪召開記者會，說明柯文哲有疑似腎衰竭狀況，急需住院治療等內容。陳昭姿表示，當時民眾黨團主任陳智菡希望她找一位醫師，一起對外說明，柯文哲需要適當、好的治療。

▲▼民眾黨「人民要當家」新竹宣講。（圖／民眾黨提供）

陳昭姿指出，自己有許多醫界好友，「居然沒有醫師敢出來為柯文哲講話，我不知道台灣的寒蟬效應，已經蔓延到醫界了！」醫界是最專業的地方，卻沒有一個醫師敢出來，直到自己回到辦公室坐下來思考要找誰，突然想到她的忘年之交，也是柯文哲在台大醫院時，柯的外科恩師是朱樹勳，而內科恩師、專長是心臟跟重症加護的謝炎堯教授。

陳昭姿提到，自己有好一段時間沒聯絡謝炎堯，甚至沒把握對方是否還用同一支電話，而她打開通訊錄試著打給對方，謝炎堯立刻接電話，而她也趕緊將柯文哲狀況告訴對方，「天意，柯P還是有貴人的！」80幾歲的謝炎堯在台大醫院陪妻子看門診，竟然願意從台大醫院走到民眾黨團辦公室，且3層樓還沒有電梯，氣喘吁吁的坐下來，看著陳佩琪申請的所有病歷資料，還自己用電腦整理記者會資料。

陳昭姿透露，大家簡單吃了一個便當後，就趕到民眾黨黨部開記者會，當時謝炎堯問了她一句話「昭姿，你沒有要為柯Ｐ籌組醫療小組嗎？」這讓她恍然大驚，因為這句話正是柯文哲13年前對她說的話，當時正要為前總統陳水扁籌組醫療小組，如今謝炎堯詢問這句話，她說「好」，謝炎堯也直言「我願意當召集人」。

▲▼民眾黨「人民要當家」新竹宣講。（圖／民眾黨提供）

陳昭姿說，這兩天在核心群組討論，目前的戒護就醫沒辦法完整照顧柯文哲，就想起「自費延醫」自己找醫師，但要提出申請，而黨主席黃國昌聽到想法後，立刻就處理申請，並在昨（29日）下午打給她說「自費延醫上面要寫醫師的名字，妳建議找誰？」自己當下秒回「謝教授（謝炎堯）啊！」但黃國昌要她再打一通電話確認，而謝炎堯也是秒答應。

陳昭姿說明，「自費延醫」可以讓他們自己指定醫師加入醫療團隊，每一次探視都可以做成紀錄成正式病歷，「很多人說這是特權，哪來的特權？這是基本的醫療人權！」民進黨對待柯文哲時的等級多高，好似柯文哲就是總統一樣，鋪天蓋地、風聲鶴唳、偵查大公開、媒體大開放，每天放任名嘴造口業賺飽通告費，「你們欺負柯文哲的時候，就把他當作這麼高階的人物看待，你們讓他談到醫療基本人權的時候，就說這是特權？醫療人權是基本權利！」

「在這裡我告訴大家，柯文哲醫療小組正式成立，由台灣最有權威的謝炎堯教授當召集人！」陳昭姿強調，謝炎堯出來講話，沒人敢罵他，因為他很有權威性，接下來醫療小組的事情，他們會盡量來處理，「我們隨時可以開始運作！」而司法人權則需要大家一起努力。

▼台大醫院退休內科教授謝炎堯醫師。（圖／民眾黨提供）

▲▼台大醫院退休內科教授謝炎堯醫師。（圖／民眾黨提供）

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