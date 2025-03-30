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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話小草反罷免為柯文哲報仇　趙少康嘆：他答應當副手就沒事了

▲▼還錢於民政策說明會台北市中山、松山場-王鴻薇，趙少康，徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

▲趙少康出席還錢於民政策說明會台北市中山、松山場。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免來勢洶洶，國民黨立委今（30日）在台北市舉辦「還錢於民」，黨內大咖輪番為國民黨立委徐巧芯、王鴻薇站台，前中廣董事長趙少康於台上致詞時感嘆，現在台灣最後悔的人是柯文哲，昨晚都戒護送醫了，如果當初答應擔任副總統，現在什麼事情都沒有了，「請大家為柯文哲報仇，反對罷免！」

趙少康表示，王鴻薇、徐巧芯問政認真，自己不懂為何要被罷免，綠營稱這兩人仇恨值太高，那就代表她們兩個表現真的太好，難道要不做事、不質詢、不刪預算嗎？為民喉舌為大家看守荷包，這就是她們被綠營攻擊的理由。

趙少康說，不管是哪一黨，對於官員都要照樣質詢，不可以為了一黨之私不做事，「憑良心講，我覺得藍委預算還刪太少！政府預算審了兩個月，一直出來哭窮、叫窮！難道這些官員沒有當過立委嗎？刪預算本來就是正常的。」他舉例，總統府說要關燈、監察院說要自己帶衛生紙，乾脆自己帶馬桶好了？喊窮沒錢買衛生紙，然後有錢搞罷免的下鄉宣講？一方面說沒錢，一方面又大撒幣。

趙少康批，台灣現在已經沒有羞恥的概念，只有小人當道，從前的部會首長多不容易，現在的部會首長誰認識？把國家交給這些人治理，真是台灣悲哀！王鴻薇、徐巧芯都是高票當選，結果才上任不到一年就要被罷免，「大家覺得合理嗎？」

趙少康轟，賴清德與民進黨真的非常鴨霸、專制，國民黨執政時，民進黨是少數也要人什麼都聽他；完全執政時就像坦克，直接輾壓在野黨；現在立院又回到少數，還是要什麼都要聽他的，有這麼野蠻的人？只想要輸了就翻桌！

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關鍵字：

國民黨趙少康徐巧芯王鴻薇

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